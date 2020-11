Bratislavskí starostovia sú proti druhému kolu testovania v hlavnom meste

Celkovo bolo v hlavnom meste počas víkendu potvrdených 0,33 percenta pozitívnych prípadov zo všetkých testovaných. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyhlásil, že úplne rozumie pochybnostiam o potrebe realizovať druhé kolo plošného testovania v hlavnom meste.

Mestská časť Podunajské Biskupice tvrdí, že celomestské výsledky vyzerajú veľmi pozitívne, a preto verí, že sa druhé kolo už nebude konať. „Bolo by to zbytočné mrhanie finančnými prostriedkami pri takto dobrých výsledkoch,“ uviedla samospráva.

Starosta Ružinova Martin Chren je presvedčený, že ak príde rozhodnutie zopakovať v Bratislave plošné testovanie, mali by byť preto aj jasné argumenty, ktoré ukážu, že to má zmysel. „Som presvedčený, že oveľa lepšie by bolo prinajmenšom Bratislavčanov druhého kola testovania ušetriť a ušetrené testy použiť napríklad na hraniciach,“ skonštatoval ružinovský starosta.

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý považuje druhé kolo testovania v hlavnom meste za nezmysel. „Celobratislavské výsledky hovoria, že nakazených je 0,31 percenta, to je jeden človek z 300. Trúfam si povedať, že viac ľudí nachladne čakaním v rade na test,“ uviedol.

Starosta Lamača Lukáš Baňacký bude na pondelkovom Ústrednom krízovom štábe zastupovať Združenie miest a obcí Slovenska. Zaujímať ho preto bude názor epidemiológov, lekárov a hygienikov. On sám však uprednostňuje neorganizovať druhé kolo celoplošného testovania. „Radšej sa zamerať na cezhraničné pohyby a väčšie opatrenia v najviac postihnutých okresoch,“ poznamenal.

Ak by štát nariadil druhé kolo celonárodného testovania, samospráva bratislavskej Karlovej Vsi upozorňuje, že sa možno postaví na odpor. „Koketujem s myšlienkou, že v prípade nariadenia druhého kola testovania v Bratislave, konkrétne u nás v Karlovej Vsi, navrhnem vypovedanie poslušnosti,“ uviedla starostka Dana Čahojová.

Bratislavský primátor deklaruje, že najbližšie dni sa bude pýtať štátnych úradov a radiť so starostami, čo čísla z celoplošného testovania znamenajú pre protiepidemio­logické opatrenia v Bratislave, a či a ako sa môže mesto vyhnúť druhému kolu plošného testovania. Primátor i starostovia zároveň vyzývajú obyvateľov hlavného mesta, aby ostali opatrní, naďalej nosili rúška, dodržiavali odstup, dbali na hygienu rúk a rešpektovali aj ďalšie protipandemické opatrenia.