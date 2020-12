Bratislavské food trucky v časoch pandémie: mesto odmieta kritiku, situáciu monitoruje

Obyvateľom však už mestská časť adresovala výzvu na zodpovednosť, situáciu pravidelne monitoruje. Samospráva je v prípade potreby pripravená prijať patričné opatrenia.

„Situáciu pozorne sledujeme a podľa vývoja sa uvidí, aké kroky budú nasledovať. Fakt je, že tretiu vlnu nového koronavírusu si nepraje nikto z nás,“ uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Mestská časť podľa neho povolila zaujatie priestoru tzv. food truckmi na základe toho, že take-away predaj občerstvenia je regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) „povolený a vyslovene odporúčaný“.

Povolenie mala hlasovaním odobriť aj komisia pre zaujatie verejného priestoru ako poradný orgán starostky. Hovorca podotýka, že k dispozícii nie sú stoly ani stoličky a obsadená je iba polovičná kapacita námestia. „Takže sme nastavili podmienky tak, aby k nežiaducej koncentrácii ľudí nedochádzalo,“ zdôraznil Števove.

K situácii uplynulý víkend s veľkým počtom návštevníkov mali viesť viaceré faktory, a to pekné jesenné počasie, chuť tráviť predsviatočné obdobie vonku a k tomu znížená obozretnosť. Práve na obozretnosť mestská časť dôrazne neustále apeluje, prevádzkovateľom zasa pripomína ich povinnosti dodržiavať špeciálne protipandemické opatrenia i pravidlá RÚVZ. Podotýka však, že kontrolovať prevádzkovateľov ani verejnosť nemá v právomoci.

„Predvianočné obdobie má magickú atmosféru, nekazme si ho nezodpovednosťou. Chráňme ostatných, zdržiavajme sa v malých skupinkách,“ vyzýva mestská časť, podľa ktorej je možné vianočné občerstvenie zjesť aj cestou, prípadne na inom mieste vzdialenom od ľudí. „Nie je to ťažké a je to zároveň dosť,“ podotýka.

Pojazdné reštaurácie kritizoval tento týždeň aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Kroku mestskej časti, ktorá síce rovnako ako hlavné mesto neorganizuje vianočné trhy, ale na Hviezdoslavovom námestí povolila umiestniť tzv. food trucky, nerozumie.

„Neviem nájsť logické vysvetlenie, prečo sa to deje a prečo krátkodobý zisk uprednostňujeme pred zdravím. Ak by tam siahala moja kompetencia, nikdy by som to nedovolil,“ povedal Vallo.

Vedenie hlavného mesta obyvateľov vyzvalo, aby boli obozretní a vyhli sa preplneným priestorom, či už nákupným centrám alebo rôznym vianočným trhom, ktoré v niektorých častiach mesta vznikli aj po zrušení oficiálnych vianočných trhov.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas tiež vyzval, aby verejnosť nenavštevovala vianočné trhy ako miesto predstavujúce zvýšené riziko stretávania sa osôb a šírenia nového koronavírusu.