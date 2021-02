Bystrica chce očkovať rýchlosťou päťtisíc ľudí denne

V priestoroch súkromnej polikliniky začali s očkovaním školských zamestnancov, ktorí spĺňajú kritériá stanovené ministerstvami školstva a zdravotníctva, v sobotu ráno.

„Vyčlenili sme na to päť tímov, pričom každý z nich má jedného lekára a jednu sestru. Na zabezpečenie plynulosti, sledovanie zaočkovaných klientov či prípadné riešenie komplikácií budú prítomní zdravotníci aj administratívni pracovníci z vedenia firmy,“ povedala riaditeľka spoločnosti Novamed Ľubica Finďová.

„Tento a budúci víkend budeme očkovať v našich priestoroch. Následne, v spolupráci so župou, sa chystáme presunúť do tzv. veľkokapacitného očkovacieho centra. Náš cieľ je očkovať sedem dní v týždni aspoň tisíc ľudí denne. Momentálne to robíme s vakcínou AstraZeneca,“ vysvetlila Finďová. Zároveň zdôraznila dôležitosť tohto kroku v boji s pandémiou. „Všetci dobre vieme, že aj pri iných očkovaniach sa, tiež u detí, objavujú teploty. Môžu sa vyskytnúť mierne vedľajšie účinky, tie sú však krátkodobé,“ doplnila.

Banskobystrický župan Ján Lunter je presvedčený, že víťazstvo nad koronavírusom dosiahneme najmä očkovaním. „Chcem poprosiť všetkých, ktorí stále váhajú, aby pamätali na to, že ľudstvo sa očkuje už viac ako 250 rokov,“ poznamenal. Objasnil, že pre dočasné očkovacie centrum zabezpečili, v spolupráci s rezortom zdravotníctva, vakcíny, dobrovoľníkov a digitálne vybavenie s prepojením na Národné centrum zdravotníckych informácií.

Podpredseda kraja Ondrej Lunter pripomenul, že ide o prvé z celkovo desiatich takýchto centier, ktoré spustia v spádových okresných mestách. Pripravení sú otvoriť ich od začiatku marca, aby sa kapacity v každom z nich navýšili o päťsto ľudí denne.

„To znamená, že v celom kraji bude možné očkovať ich až päťtisíc každý deň,“ hovorí. Či k tomu dôjde, záleží podľa neho už len od ministerstva zdravotníctva a dostupnosti vakcín. Aby sa to ale mohlo uskutočniť, budú potrebovať tiež ďalších lekárov a zdravotné sestry. „Počas nasledujúceho týždňa budú priestory vybavené a zabezpečené všetky služby spojené s ich prevádzkou. Napríklad strava pre personál, upratovacie služby či zvoz odpadkov,“ uzavrel.

V banskobystrickom dočasnom očkovacom centre vládol cez víkend ruch, školskí zamestnanci prichádzali a odchádzali plynule. Medzi nimi bola aj Dana Belošová, ktorá je učiteľkou materskej školy v obci Jastrabá pri Žiari nad Hronom. Zaočkovať sa dala hneď ako to bolo možné.

„Neváhala som. V tejto dobe je dôležité chrániť seba a svojich blízkych. Vedľajších účinkov sa neobávam. Teda dúfam, že žiadne sa u mňa neobjavia,“ povedala s úsmevom. V čakárni, už po očkovaní, sedel aj pedagogický asistent jednej zo zvolenských základných škôl Michal Nagy. „Cítim sa úplne normálne. Nebolelo to, zatiaľ mi je fajn,“ podotkol. „Situácia je zlá a treba byť zodpovedný,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie dať sa zaočkovať.

FOTO (Eva Štenclová) Učiteľov v Banskej Bystrici očkovali vakcínou AstraZeneca.

Dočasné očkovacie centrum zriadili v súkromnej poliklinike.

Pedagógovia sa najskôr museli zaregistrovať, potom im merali teplotu.