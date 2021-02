Košice tlačia vlastné noviny, poza chrbát poslancov

Minulý mesiac začali Košice vydávať vlastné noviny V skratKE. Hoci vraj ide o nulté číslo, je očíslované ako prvé. Náklad bol 80-tisíc kusov, vraj by mal stúpnuť na 100-tisíc. Niektorí poslanci kritizujú primátora, keďže o novinách vopred nevedeli. Navyše ani nemôžu zasiahnuť do obsahu.

Nulté číslo mestských novín malo 12 strán, štvorstranovú prílohu a vyšlo na kvalitnom papieri. Celkové výdavky podľa magistrátu predstavovali zhruba 6 600 eur. Mali by vychádzať v stotisícovom náklade vždy v posledný týždeň v mesiaci.

Preto poslanci požiadali primátora Jaroslava Polačeka, aby im predložil dokumenty, ktoré sa týkajú vydávania novín. Až potom uvoľnia peniaze na ich vydávanie.

Zámer vydávať mestské noviny mal Polaček aj vo svojom predvolebnom programe. „Platíme iba 0,08 eura za stranu,“ tvrdila na zastupiteľstve námestníčka primátora Lucia Gurbáľová. Predpokladá, že táto cena sa zníži a v novinách dostane priestor aj reklama, ktorá by mohla pokryť dve tretiny nákladov.

Prekvapenie v schránkach

V redakčnej rade podľa Gurbáľovej sedia odborníci. „Je výsostnou kompetenciou starostu či primátora zostaviť redakčnú radu. Radili sme sa s Michalom Piškom z Transparency International Slovensko, ktorý nám sám poradil, že je nanajvýš vhodné, aby redakčnú radu netvorili poslanci, ak chceme, aby boli noviny apolitické. V redakčnej rade je novinárka Viera Horniaková, bibliografka Eleonóra Blašková, pracovník Východoslovenského múzea Dárius Gašaj a politologička Katarína Dufeková. Zodpovedným redaktorom bol menovaný skúsený novinár Mikuláš Jesenský,“ vysvetľovala poslancom námestníčka.

„Som veľmi zvedavý, kto túto radu schválil,“ hovorí poslanec Zdenko Lipták. Podľa neho by mal byť vypracovaný aj cenník za uverejňovanie reklamy, ktorý by malo schváliť zastupiteľstvo. „Vy ste si toto periodikum urobili tak transparentne, že väčšina poslancov sa o ňom dozvedela, až keď bolo v schránkach,“ obrátil sa Lipták počas zasadnutia priamo na primátora.

Poslanec Michal Djordjevič (nezaradený) reagoval, že už teraz Košičania hovoria o nekonečne veľkej uhlíkovej stope pri vydávaní týchto novín, ktorých časť skončí pod schránkami. Polaček mu odpovedal, že „cieľom je informovať najmä tú časť Košičanov, ktorí nemajú aktívny a neustály prístup k internetu". Takže noviny by podľa neho boli primárne určené pre takmer 50-tisíc seniorov.

„V mestských novinách by mala byť aj polemika o politike radnice. V tomto výtlačku nevidím ani jednu. Mali by tam byť alternatívne a kritické hlasy, nie je tam ani jeden,“ konštatuje poslanec Ladislav Lörinc. Poukazuje, že nechýbajú fotky primátora a množstvo článkov o činnosti radnice, ktoré nemajú autora. „Projekt malo dostať zastupiteľstvo na schválenie, diskutovalo by sa o počte strán, obsahu či redakčnej rade,“ myslí si Lörinc.

Stop v rozpočte

„Väčšinou takéto rozhodnutie v samosprávach prichádza kolektívne, keď sa poslanci so starostom či s primátorom porozprávajú, ako chcú vydávanie novín zabezpečiť,“ upozornil na zastupiteľstve poslanec Jozef Filipko. Zastupiteľstvo nakoniec schválilo jeho poslanecký návrh, ktorý zahŕňal aj viazanie finančných prostriedkov vo výške 38 250 eur. Peniaze majú byť viazané dovtedy, kým primátor nepredloží materiál o mestských novinách. „My sme ich primátorovi nezakázali vydávať. Ako poslanci máme možnosť niečo korigovať rôznymi rozpočtovými opatreniami. Zrejme po čase, ak bude konsenzus, tie peniaze uvoľníme a budú sa noviny vydávať. Musí sa nájsť správna forma. To, čo teraz vyšlo, obsahovo nebolo až také dobré,“ dodal Filipko.

Šéfredaktorom mesačníka je Jesenský. Tvrdí, že noviny by nemali byť vestníkom mesta, na „ktorom by Košičania čistili zemiaky“. „Našou ambíciou je ponúkať občanom kvalitný produkt, v ktorom nájdu informácie o dianí v samospráve, ale aj atraktívne čítanie o Košiciach a Košičanoch, ktoré by malo prispieť k pestovaniu zdravého lokálpatriotizmu,“ zdôraznil Jesenský.

Objektívnosť obsahu podľa jeho vyjadrenia garantuje štatút periodika, redakčná rada a striktné dodržiavanie etického kódexu. Dodal, že mestu sa podarilo vysúťažiť dobrú cenu za tlač a distribúciu, sumy však nespresnil. Upozorňuje však, že noviny by mali ísť do 90-tisíc domácností, a to je veľký inzertný potenciál.