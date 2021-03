V Košiciach kopol pacient do tváre záchranára

Košickí záchranári čelia fyzickým útokom. Tento týždeň sa to stalo už dvakrát.

V pondelok na Buzuluckej ulici zachraňovali život mužovi s diagnostikovaným ochorením covid-19. Hoci sa mu snažili všemožne pomôcť, nakoniec zomrel. Keď to záchranári oznámili príbuzným, začali ich agresívne napádať.

„Hneď od príjazdu čelila naša posádka verbálnym atakom od príbuzných pacienta, ktoré sa po konštatovaní jeho úmrtia ďalej stupňovali. Posádka sa následne s komplikáciami presunula k sanitnému vozidlu na vybavenie administratívnych povinností, napádanie však neustávalo ani tam,“ povedal hovorca Záchrannej služby Košice Viktor Wurm.

Jeden z rodiny pravdepodobne neuniesol smrť svojho blízkeho a kopol do dverí sanitky. Tie poranili členku záchrannej služby. Dvere jej privreli nohu. Posádka zavolala políciu a podľa hovorcu Viktora Wurma bola záchranárka odvezená na ošetrenie, keďže išlo o podozrenie na zlomeninu. Príbuzných vraj nahnevalo, že prišli neskoro po nahlásení problému.

„Hlásenie sme dostali o 15.34 a na miesto sme prišli presne o 15.49 hod., čo je 15 minút. Záchranka má povinnosť zo zákona vyštartovať na miesto k pacientovi do minúty od ohlásenia prípadu. Do 15 minút musí byť dostupných 95 percent pacientov,“ vysvetľuje Wurm.

Skutok polícia preveruje ako podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. „V utorok vo večerných hodinách došlo v Košiciach k ďalšiemu napadnutiu našej posádky, tentoraz zo strany samotného pacienta. Pri prevoze do nemocnice pacient najprv v sanitnom vozidle zaútočil na lekára, ktorého udrel päsťou do oblasti brucha. Pri vykladaní zo sanitky v nemocnici pacient ležiaci na nosidlách kopol zdravotnícku záchranárku do tváre,“ opisuje druhý incident Wurm.

Takéto útoky budú mať podľa hovorcu trestnoprávnu dohru. „Záchranári totiž spadajú do skupiny chránených osôb, čo znamená vyššiu mieru zákonnej ochrany pri napadnutí počas výkonu povolania,“ upozorňuje a dodáva, že lekári, záchranári a vodiči sú v službe 24 hodín denne pre pacientov so všetkými diagnózami, aj keď pracujú pod enormným tlakom pandémie.

„Preto akékoľvek útoky na nich považujeme za odsúdeniahodné a budeme striktne trvať na trestnoprávnej zodpovednosti osôb, ktoré sa zdravotníkom za pomoc odvďačujú fyzickými útokmi.“