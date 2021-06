Na starej Seneckej ceste sa zrazili tri autá, zranili sa dvaja ľudia

Pri zrážke troch vozidiel v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec sa zranili dve osoby. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, dopravná nehoda sa stala dnes krátko pred 6:45 na križovatke na Nádražnej ulici. „Podľa doterajších informácií vodič Škody Octavia pravdepodobne nedal prednosť v jazde vodičovi Hondy CR –V, čím prišlo k zrážke," uviedla polícia. V dôsledku nárazu Škodu Octavia odhodilo do protismeru, kde narazila do ďalšieho vozidla značky Peugeot 308.

Dvoch vodičov previezli s ľahšími zraneniami do nemocnice, kde im odoberú vzorku krvi na zistenie prítomnosti alkoholu. „Alkohol bol u tretieho vodiča dychovou skúškou na miestne vylúčený. Škoda bola predbežne vyčíslená na 18-tisíc eur," doplnila polícia, ktorá zároveň žiada vodičov prechádzajúcim daným úsekom o zvýšenú pozornosť, nakoľko policajti nehodu stále dokumentujú.

Vodiči si v pondelok ráno počkajú aj vo viacerých úsekoch v hlavnom meste a pri vstupe doň. Zelená vlna RTVS informuje o 20-minútovom zdržaní v Rusovciach v smere do Petržalky, vodiči sa zdržia aj na zjazde z D2 do Jaroviec. Na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave si vodiči počkajú v kolóne do 20 minút. Na Račianskej v smere do mesta ich čaká asi pätnásťminútové zdržanie.

Stella centrum informuje na svojom webe o zdržaní na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Vodiči si tam počkajú do 15 minút.

Na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do centra hlásia zdržanie do 20 minút. Na Hradskej v smere od Vrakune do centra je tiež spomalená premávka, zdržanie môže byť do 25 minút.