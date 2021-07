Čaputovú zaujala Orava pôrodnosťou aj moderným prístupom k ekológii

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila počas svojho dvojdňového výjazdu Dolný Kubín, Krivú, Trstenú, Tvrdošín, Námestovo a Oravskú Polhoru. Tento región je podľa nej veľmi inšpiratívny a príklad by si z neho mali brať aj ďalšie mestá.

V Oravskej Polhore, ktorá je najsevernejšou obcou Slovenska, rokovala Čaputová aj so starostami okolitých dedín – Oravské Veselé, Sihelné, Bobrov a Zákamenné. Celkovo sa zaujímala o sociálnu a ekonomickú situáciu v regióne. Ten oravský je podľa nej inšpiratívny vo viacerých oblastiach.

„Okrem toho, že sa tu počas roka rodí, v rámci Slovenska, najviac detí, zaujala ma tiež vzájomná spolupráca viacerých obcí. Robia veľmi progresívne kroky v súvislosti s energetickou udržateľnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov,“ povedala.

Upozornila, že na kúrenie tam využívajú napríklad tepelné čerpadlá alebo biomasu, čím znižujú svoje náklady a zároveň ide o ekologické riešenie. „Môžu byť vzorom aj pre ostatné mestá a obce na Slovensku,“ podotkla.

Riešia celosvetové témy

Na Orave ju prekvapil moderný prístup k témam, ktoré sú nielen slovenské, ale celosvetové. „V súvislosti so zmenou klímy. Energetická chudoba a efektivita sú naozaj veľké témy a tu ich riešia úžasným spôsobom,“ pochválila Oravcov.

Starosta Oravskej Polhory Michal Strnál objasnil, že v rámci prospešnosti voči životnému prostrediu menili kotle a z pevného paliva prešli na biomasu s tepelnými čerpadlami.

„V tomto smere máme aj iné aktivity ako napríklad kompostárne pre obyvateľov či zberný dvor. No a každej domácnosti sme darovali pevnú nákupnú tašku, aby sme minimalizovali množstvo igelitiek, ktoré ľudia v obchodoch denne kupujú,“ povedal. Pristúpili k tomu už pred tromi rokmi a doteraz s touto pomôckou vraj vidia na uliciach mnohých miestnych.

Starosta potvrdil, že s Čaputovou hovorili najmä o námestovskej skládke a kvalite životného prostredia. V budúcnosti by chceli zriadiť mobilnú stanicu na hodnotenie kvality ovzdušia. „Pani prezidentku sme požiadali o pomoc riešenia problému v tejto oblasti a ona nám prisľúbila svoj záujem o to,“ vraví Strnál.

Čaputová priblížila, že v rámci týchto tém by na Orave potrebovali pružnejšiu reakciu zo strany štátu. „Sme dohodnutí, že sa pokúsim osloviť príslušných ministrov, aby ak nie je dôvod otáľať s povolením rozhodnutí pre tento región, konali rýchlejšie,“ povedala.

Dostala brucník

V Oravskej Polhore darovali hlave štátu krásne vyšívaný lajblík, ktorý vytvorila Daniela Tropeková. Miestni tomuto odevu hovoria aj brucník. Okrem toho jej dali veľké medovníkové srdce vyrobené tamojšími ženami a fľašu originálnej slanej vody. „Ako pozostatok kedysi známych kúpeľov, ktoré sme tu mali vďaka nášmu prameňu minerálnej slanej vody,“ doplnil starosta.

Prezidentka spomenula tiež svoju návštevu v Trstenej, kde sa stretla s farárom a mladými ľuďmi zameranými na pomoc druhým. „Zároveň sú to vysokoškoláci, ktorí študujú v Bratislave či zahraničí. Väčšina z nich sa chce vrátiť na Oravu kvôli silným rodinným väzbám, ktoré tu majú,“ pripomenula. Návštevu ukončila v Námestove, kde za jej účasti otvorili zrekonštruovaný židovský cintorín.

V regionálnych výjazdoch plánuje Čaputová pokračovať. Podčiarkla, že je to súčasť jej práce od začiatku nástupu do funkcie.

„Samozrejme, covidový rok to prerušil, ale hneď ako po druhej vlne bolo možné cestovať, som išla na južné, potom východné Slovensko a teraz som tu,“ poznamenala. Hoci má pocit, že už bola všade, najbližšie sa chystá vytypovať si ďalšiu lokalitu. „Takú, kde som ešte nebola. Dôležité je však do regiónov sa aj vracať a ísť tiež do malých dediniek,“ uzavrela.