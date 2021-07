Za dverami ZOO: Prečo by lama vyhrala nad horolezcom?

Určite ste vedeli, že lamy žijú vo vysokohorských oblastiach. Ale vedeli ste, že vo výškach, kde by horolezec už potreboval kyslíkový prístroj by si lama veselo bežala? Prečo je to tak? Aj to sa dozviete v relácii Za dverami ZOO.

