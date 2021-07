Baroková Biskupská záhrada na Spiši.

VIDEO: Mini Versailles na Spiši.

Národnú kultúrnu pamiatku mnohí prirovnávajú k záhrade na Bratislavskom hrade alebo vo francúzskom Versailles.

Predchodcom Biskupskej záhrady bol pôvodne prepoštský park, o ktorom sú zmienky už zo 17. storočia. Vďaka výskumu a podkladov, ktoré našli historici až v Budapešti, je zrejmé, že v niektorých častiach sa pestovala aj zelenina. Dnes sú tam vysadené predovšetkým ovocné stromčeky – 30 sliviek, 18 líp a dve jablone. Popri trávnikoch je vysadená šalvia, brečtan, zimozeleň a pavinič.

Vedľa záhrady je biskupský úrad, kde počas návštevy Slovenska mal svoju rezidenciu pápež Ján Pavol II.

„Záhrada je v barokovom štýle. Sú tam chodníky, múriky, tráva, vysadené stromy, kvety, a tiež rôzne artefakty z katedrály. Rovnako i besiedky, kde by mali maliari tvoriť a kochať sa prírodou. Je odtiaľ výhľad na Spišský hrad," priblížil primátora mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta.

Pôdorys Biskupskej záhrady má podobu nepravidelného obdĺžnika. Obvod tvoria múry z rozličných období. Najzaujímavejší je južný múr, ktorý oddeľuje priestor Biskupskej záhrady od ulice Spišskej Kapituly. Vznikol v polovici 18. storočia a jeho súčasťou je Hodinová veža s bránou, ktorá tvorí hlavný vstup do Biskupskej záhrady z ulice Spišskej Kapituly.

Až do konca 17. storočia na týchto miestach jestvovala sedliacka usadlosť s hospodárskym dvorom, so stajňami, stodolami a s úžitkovou záhradou. V roku 1741 dal vtedajší spišský prepošt František Barkóczy priestranstvu podobu parku a od zvyšku Spišskej Kapituly ho oddelil múrom so vstupom práve cez Hodinovú vežu. Na protiľahlom konci parku upravili pôvodnú hradobnú baštu na altánok so severným vstupom z exteriéru Spišskej Kapituly. Ďalšie terénne a sadbové úpravy parku sa realizovali začiatkom 19. storočia za biskupa Jána Révaya. Vtedy bol na pôvodnej bašte, cez ktorú sa do parku vstupuje, nadstavaný klasicistický altánok – solárium. Nádhernou súčasťou altánku sú nástenné maľby.

Dnešný vzhľad parku nie je rekonštrukciou nejakej jeho historickej podoby. Je to moderné architektonické riešenie záhrady, ktorá v sebe kombinuje okrasnú časť s ovocným sadom, pričom zvýrazňuje všetky vzácne zachované historické architektonické súčasti: hradby, altánok, hodinovú vežu a parciálne zachovanú drobnú záhradnú architektúru. Má byť miestom oddychu, meditácie a modlitby. Miestom, ktorým sa Spišská Kapitula a jej obyvatelia chcú v tichu a pokoji prihovoriť svojim návštevníkom.

Zo záhrady je krásny výhľad aj na dominantný Spišský hrad. Po okolí Spišského podhradia sa možno povoziť vyhliadkovým vláčikom Spišiačikom.

V lete sa do záhrady počas týždňa možno dostať od 9. do 17. hodiny, cez víkend od 13. do 17. hodiny. Využívajú ju aj mladomanželia, ktorí si ju zvyknú na nejaký čas prenajať za poplatok. Vstup do záhrady je zadarmo. Do areálu je zakázané vodiť zvieratá alebo v ňom používať akékoľvek dopravné prostriedky. Vchod do záhrady je z dvoch strán – od katedrály, ale aj od parkoviska.

Mesto Spišské Podhradie ju obnovilo v rámci projektu Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Glogów Malopolski podporeného z programu cezhraničnej spolupráce.