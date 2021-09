Psy v osadách podľa prokuratúry týrajú maloletí

V apríli košická krajská prokuratúra vydala záväzný pokyn okresným prokurátorom v Michalovciach a Trebišove na urýchlené prešetrenie týchto informácií. Upozornila tiež, že ak došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu a k stotožneniu páchateľa, u plnoletých páchateľov je možné kvalifikovať toto konanie ako trestné činy organizovania zápasov zvierat a týrania zvierat.

„Vo vzťahu rodičov maloletých k ich deťom, v prípade, ak sa preukáže, že maloletí organizujú psie zápasy, týrajú zvieratá a organizujú stávky, môže ísť o trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ak sa preukáže, že skutkov sa dopustili maloletí páchatelia, budú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny skúmané pomery v rodinách maloletých a v škole, ktorú maloletí navštevujú," uviedla hovorkyňa krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová.

„Trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat bolo v dvoch prípadoch vzhľadom na vek podozrivých páchateľov odložené a okresným prokurátorom bol príslušnému súdu podaný návrh na uloženie výchovného opatrenia obom maloletým. Súd vo veci doposiaľ nerozhodol,“ konkretizovala výsledky minulý týždeň v piatok hovorkyňa. Zároveň uviedla, že táto problematika bola prerokovaná nielen s príslušnými orgánmi Policajného zboru, signalizovaná bola aj primátorom miest Michalovce, Trebišov a Sečovce ako aj starostovi obce Trhovište s tým, aby sa ňou zaoberali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

„V súčasnosti je situácia monitorovaná i terénnymi pracovníkmi miest a obcí, ktorí sú o svojich zisteniach povinní informovať orgány činné v trestnom konaní,“ dodala na záver Janová.

Z osady v Sečovciach zachránili aj ďalšie psíky

Smutne známym sa stal príbeh sučky, ktorej ochranári dali meno Niagara. Odohral sa v rómskej osade v Sečovciach. Video z anonymného zdroja zverejnilo ochranárske združenie Československý kastračný program.

„Z osady v Sečovciach sa nám podarilo získať anonymné zábery krutej zábavy 9– až 12-ročných detí, ktoré uviažu na špagát psíka a hádžu ho medzi svorku psov, ktorá ho následne trhá," opisovali situáciu na sociálnej sieti.

Ľudia zo združenia hneď išli na miesto činu, kde našli dohryzenú sučku. Z videa bolo zrejmé, že ju deti kopali a štvali voči iným psom. Bola podvyživená, srsť mala polepenú blatom a hnisom s viditeľnými ranami. Ochranári podali trestné oznámenie.

Prípadom sa v tom čase zaoberala aj krajská prokuratúra v Košiciach. „Podľa našich informácií boli stotožnené dve maloleté osoby vo veku osem a deväť rokov. Zatiaľ môžeme vylúčiť tzv. organizovanie psích zápasov. Podľa doteraz zistených skutočností išlo o ojedinelý prípad, keď deti cielene zvyšovali agresivitu psov voči slabšiemu z nich," uviedla hovorkyňa krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová.

Dnes by už nik Niagaru nespoznal. Zo Sečoviec ochranári doniesli ešte ďalších dvoch psíkov. V júni sa so svojou prácou pochválil Československý kastračný program aj na sociálnej sieti. „Niagara, Nautica a Nevada – tvoria úžasné rodinné trio u nás nazývané Triagara. Ani jednu z nich by ste dnes nespoznali, ich zmena je neskutočná, dievčatá zničené, doráňané, so svrabom…“