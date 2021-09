Bratislava si bude odpad triediť sama. Vallo zaplatil Vassal EKO 3,9 milióna eur

Hlavné mesto si od pondelka bude zabezpečovať triedenie odpadu vo vlastnej réžii. Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) podpísali predčasné ukončenie zmluvy so spoločnosťou Bratislavská recyklačná (predtým Vassal EKO).

Mesto za odkúpenie triediacej linky i ukončenie všetkých zmluvných vzťahov zaplatí 3,9 milióna eur bez DPH. Informoval o tom na tlačovej konferencii primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Znamená to, že mesto opäť prevzalo kontrolu nad triedením odpadu,“ povedal šéf bratislavskej samosprávy. Od ukončenia doterajších zmluvných vzťahov, ktoré „morálne i finančne škodili Bratislave“, si sľubuje zvýšenie dôvery obyvateľov mesta v proces recyklácie, a tým aj zvýšenie percenta vyseparovaného odpadu.

Viceprimátorka Tatiana Kratochvílová spresnila, že cieľom je dospieť do roku 2026 na 45 percent separácie, v súčasnosti je na úrovni približne 30 percent. Pripomenula, že ukončenie outsourcingu pri triedení je súčasťou celkovej stratégie hlavného mesta pri nakladaní s odpadom. Uistila, že spoločnosť OLO je na zmenu technicky aj personálne pripravená. „Pripravovala sa na tento krok,“ dodala Kratochvílova.

Riaditeľ útvaru mestských podnikov Ivan Peschl priblížil, že mesto získalo nielen modernú triediacu linku, ktorá bola do prevádzky odovzdaná v roku 2020, ale urovnalo všetky záväzky, ktoré spoločnosti OLO vyplývali z kontraktu so spoločnosťou Bratislavská recyklačná. Pripomenul, že nastavenie pôvodnej zmluvy, ktorá mala platiť do konca júla 2022, i celkovo história kontraktu o zabezpečení triedenia odpadu externou firmou boli pre mesto krajne nevýhodné cenou i možnosťami robiť zmeny v zmluve. „Rokovania i z tohto dôvodu neboli jednoduché, od januára sme absolvovali takmer 30 stretnutí,“ povedal Peschl, pričom dodal, že i predstavy o odkupnej cene boli na začiatku diametrálne odlišné. „Pôvodnou predstavou druhej strany bolo dvojciferné číslo,“ poznamenal. Zmluva je platná od pondelka.