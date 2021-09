V okrese Lučenec si sadol za volant iba 15-ročný chlapec. Spôsobil nehodu, namerali mu 2,33 promile

„Vodič bez vodičského oprávnenia, a teda bez akejkoľvek vodičskej praxe, pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy prešiel autom do protismeru, kde narazil do betónového múrika, odkiaľ auto odhodilo do oplotenia rodinného domu,“ priblížila polícia nehodu na sociálnej sieti. Chlapec bol po nehode so zraneniami prevezený do nemocnice.