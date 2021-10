Košičania na Záborskú vytiahli varechy

Rečníci a prítomní takto reagovali na návrh zákona o pomoci tehotným ženám. V rukách mali okrem transparentov aj varechy.

Výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Zuzana Bendíková uviedla že predkladaný zákon poslankyne Národnej rady Anny Záborskej (OĽaNO, Kresťanská únia) nepomáha ženám. Skôr sťažuje prístup k interrupcii. „Hoci sa tento zákon volá Pomoc ženám, snaží sa ho doterajšie vyhlášky zrušiť alebo zmeniť podľa jej ideologických predstáv a dopĺňa to nejakými sociálnymi balíčkami, ktoré sú čisto akoby populistickým ťahom.“

Všetci vystupujúci, medzi ktorými bol aj lekár, vyzvali poslancov, aby za predkladaný návrh, ktorý je v programe aktuálnej schôdze parlamentu, nehlasovali. Uviedli tiež, že taký stav, aký je momentálne na Slovensku čo sa týka interrupcií, je v poriadku. Poukazovali napríklad na Poľsko, odkiaľ ženy musia na zákrok chodiť napríklad do Nemecka, Čiech alebo aj na Slovensko.

Pripomenuli, že novelou zákona sa napríklad ženy nebudú mať šancu dozvedieť sa, kde by mohli ísť na umelé prerušenie tehotenstva. Obmedzovanie reprodukčných práv v zmysle pripravovanej novely povedie k ohrozeniu zdravia, šťastia, budúcnosti a života hlavne žien.

Záborská hovorí o propagande

Po vystúpení rečníkov sa zhromaždenie vybralo pochodom cez Hlavnú ulicu. Za nimi sa s protichodnými transparentmi vybralo aj pár ľudí, ktorí novelu zákona podporujú.

zväčšiť Foto: Jana Vargová, Pravda košice Košického zhromaždenia sa zúčastnili aj odporcovia interrupcií.

Podľa návrhu by sa mohla predĺžiť lehota na rozmyslenie o potrate zo 48 na 72 hodín, pôvodne to bolo 96 hodín. Okrem iného by sa tiež mohol zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Niektorí poslanci avizovali predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktorými by chceli zákon zmierniť.

Anna Záborská tieto pochody a protesty vníma ako rešpektovanie práva slobodne prejaviť názor. Podľa nej je však väčšina požiadaviek organizátorov ovplyvnená propagandou.