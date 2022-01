Vírus opäť zatvára triedy, ba aj školy

Už len na ôsmich z celkovo 34 ZŠ nie je v súčasnosti hlásený ani jeden pozitívny prípad ochorenia COVID-19.

V prvý týždeň po skončení predĺžených zimných prázdnin nastúpili do škôl takmer všetci žiaci. Ich počet síce každý deň mierne klesal, no v závere uplynulého týždňa bolo v karanténe len niečo vyše 1,5 percenta všetkých žiakov. V stredu už tieto čísla výrazne narástli, keď počet uzatvorených tried vzrástol z vtedajších 13 na sedemnásobok.

Na ZŠ Bernoláková 16 hlásia až 33 pozitívnych žiakov a jedného zamestnanca. Aj preto je na základe rozhodnutia regionálneho hygienika táto škola zatvorená. „Od pondelka nám každý deň z hlásení škôl neustále pribúdajú prípady pozitívnych žiakov alebo zamestnancov. V stredu bolo v karanténe celkovo 91 tried. Počet žiakov na dištančnej výučbe dosahuje číslo 1 850, čo predstavuje niečo vyše 11 percent všetkých žiakov v našich školách. Najviac zatvorených tried je na základných školách Lechkého, Park Angelinum, Jenisejská a Laca Novomeského,“ informovala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Oveľa priaznivejšia situácia je v 54 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kde je v karanténe zatiaľ len deväť tried.