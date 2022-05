Telesná na škole hravou formou. Deti pohyb vnímajú ako dobrú zábavu

Pilotný projekt ministerstva školstva s názvom Moduly sa snaží priniesť do telesnej výchovy na I. stupni základných škôl niečo nové a zábavné, aby deti motivoval k pohybu.

„Urobíme okolo mňa kruh, tak ako vždy,“ začal ukážku Lukáš Herák, ktorý pôsobí ako tréner Športovej akadémie Mateja Tótha. Do rúk zobral loptu, postavil sa do stredu a školákom vysvetlil, aby hodenú loptu chytili, povedali hocijaké krstné meno a hodili mu ju naspäť. Časom hody zrýchľoval a aj deti museli reagovať rýchlejšie. V druhom kole im úlohu sťažil. „Pred každým menom musíte povedať farbu, napríklad zelený Peťko,“ vysvetlil.

VIDEO: Na tréningoch cvičia aj medveďa

Od lektorov k učiteľom

Zábavné hodiny telesnej výchovy majú mladších školákov motivovať k pohybu. „Projekt Moduly je zameraný na telesnú výchovu I. stupňa. Ide o rozhodujúce obdobie, v ktorom treba vštepiť lásku k športu, objaviť talenty či nadané deti,“ vysvetlil Ivan Husár, štátny tajomník ministerstva školstva. Deti podľa neho treba zaujať, aby pre ne bolo prirodzené cvičiť a športovať. „Keď to na prvom stupni výrazne skvalitníme, myslím, že sa to prejaví aj celoživotne,“ doplnil. Projekt je určený pre žiakov druhých až štvrtých ročníkov.

Do hodín telesnej výchovy prináša inovatívny obsah, pričom prepája výchovno-vzdelávací proces s deviatimi športovými organizáciami, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Každá z nich ponúka svoj modul, teda vlastné pohybové aktivity. Pri tvorbe projektu vychádzali podľa Husára najmä z idey Športovej akadémie Mateja Tótha. „Aj na základe tejto myšlienky sme postavili projekt pre ostatné moduly,“ podotkol.

Na ukážky z tréningov sa prišiel pozrieť aj olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth. „Veľmi sa teším, že aj v takejto relatívne malej škole športujete a hýbete sa,“ prihovoril sa deťom. V rámci akadémie podľa neho narazili na limity, keď už nevedia zabezpečiť, aby každé dieťa mohlo športovať podľa ich metodiky. Tóth preto vyzdvihol, že vďaka projektu rezortu tak môžu dostať šport k ďalším školám, triedam a deťom.

VIDEO: Ako motivovať deti k pohybu? Zábavou na telesnej výchove.

„Zaujímavý je modul so švihadlami. Osobne som videl tréning v Malackách, ktorý viedla majsterka sveta v skákaní cez švihadlo. Bola to dvojhodinovka, ktorej sa zúčastnili druháci a tretiaci. Po pár hodinách skákali cez švihadlá veľmi dobre,“ priblížil štátny tajomník. Ďalšie moduly sú zamerané napríklad na gymnastiku či plávanie.

Školy si môžu vybrať dokonca aj tanec v podaní tanečnej akadémie Laciho Strikea. Husár vyzdvihol, že na hodinách, ktorých sa osobne zúčastnil, nikto nesedel na lavičke a cvičili všetky deti. Aj tie, ktoré sa často ostýchajú napríklad pre nadváhu. Jednotlivé moduly vedú skúsení tréneri či lektori a učitelia by mali po ukončení modulov v ich práci pokračovať.

Pomôže ministerstvo

Modulom pod hlavičkou Športovej akadémie Mateja Tótha sprevádzal v škole v Dolných Salibách tréner Lukáš Herák. „Viedol som tu desať vyučovacích hodín. Stretávali sme sa dvakrát do týždňa,“ priblížil. Deti sa podľa neho na hodiny tešili. Tréningy boli zamerané na rozvoj funkčnosti a prebiehali formou súťaží a hier.

„Bolo vidieť, že deti sa z hodiny na hodinu zlepšujú,“ zdôraznil Herák. Pohybové schopnosti školákov sa však rôznili. V prípade dvoch chlapcov bolo badateľné, že sa venujú športu. Niektoré deti, naopak, pohybovo zaostávali. „Možno sa počas pandémie menej hýbali. Pracovali sme však na tom. Počas piatej či šiestej hodiny bolo vidieť, že tréningy zvládajú lepšie. Boli rýchlejšie a lepšie sa hýbali,“ dodal tréner.

Po prvej ukážke sa deti rozdelili do dvoch tímov. Čakala ich súťažná štafeta. Počas behu museli položiť tenisovú loptičku do stredu pripraveného krúžku alebo umiestniť na kužeľ farebné klobúčiky. Žiaci si na záver precvičili pozíciu medveďa, ktorou sa posilňuje najmä stred tela. Tréner im ju názorne ukázal.

Neskôr sa k nemu pridal aj Tóth, ktorý deti sledoval a slovne im pomáhal napraviť chybičky. K niektorým aj podišiel a pomohol im narovnať chrbát či dať do správnej polohy nohy. Štvrtáčka Melisa potvrdila, že v pozícii medveďa je najnáročnejšie vydržať. „Na tréningoch sa mi najviac páčilo súťaženie,“ dodala.

Spustenie projektu Moduly bolo podľa štátneho tajomníka Husára naplánované vlani v októbri, no pre pandémiu sa nemohol na školách rozbehnúť naplno. Dnes je doň zapojených takmer 18-tisíc detí. Pre tento školský rok naň ministerstvo školstva vyčlenilo 500-tisíc eur. „Máme v pláne alokáciu na 700-tisíc eur pre ďalší školský rok,“ dodal. Rezort by chcel v budúcnosti vytvoriť akýsi e-shop, cez ktorý si škola objedná konkrétny modul. Pre školu je to bezplatné, poskytovateľov modulov vypláca ministerstvo.

Denník Pravda je mediálny partner Akadémie Mateja Tótha.