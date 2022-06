Čo inde nemajú: drezinový ovál na Kraji sveta v Čermeli

„Neviem, čo je to drezina, ale ocko povedal, že to vyskúšame. Tak som zvedavý a teším sa,“ povedal po vystúpení z vláčika 9-ročný Jurko.

Ovál má približne 300 metrov a návštevníci ho nájdu na konečnej stanici Košickej detskej historickej železnice, ktorá premáva z Čermeľa na Alpinku a späť. „Zámer prevádzkovať dreziny na Alpinke nie je nový. S nadšením sme sa preto po čase pustili do práce a zháňania finančnej podpory. Sme radi, že sa nám podarilo uspieť v silnej konkurencii projektov grantovej schémy Terra Incognita Košického samosprávneho kraja a pokryť tak časť nákladov spojených s výstavbou drezinoveho oválu,“ povedal autor projektu Ľubomír Lehotský, predseda OZ Detská historická železnica v Košiciach.

VIDEO: Zajazdite si na drezine. Nakonečnej stanici Košickej detskej historickej železnice.

Drezinový ovál má tzv. banský rozchod s rozmerom 600 mm. Historická železnička tak získala ďalšie naj navyše. Okrem najstaršieho funkčného parného rušňa v Európe a skutočnosti, že je jedinou detskou železnicou na Slovensku, sa jej infraštruktúra rozšírila o nezávislý drezinový ovál.

Dreziny boli kedysi veľmi využívané, v súčasnosti sa tento trend ekologického a aktívneho využitia voľného času opäť vracia do povedomia ľudí. Ľahké koľajové vozidlá, ktoré slúžili na dopravu niekoľkých pasažierov väčšinou na služobné účely, sú dnes atrakciou. Boli poháňané mechanicky – silou svalov alebo boli vybavené motorom. S technickým pokrokom dreziny postupne zo železničných tratí vymizli, ale ich využitie našli železničiarski nadšenci práve v turistickom ruchu. Dreziny sú moderným turistickým trendom v celej Európe a Slovensko nie je výnimkou.

„Drezinový ovál je slovenským unikátom. Zatiaľ čo inde sa presúvajú z jedného bodu do druhého, v tomto prípade vznikol celý okruh. Okrem zážitku z jazdy tak majú rodičia svoje ratolesti pomerne dobre na očiach a môžu si užiť poriadnu zábavu, relax a pri tom spoznať kus histórie,“ poznamenal košický župan Rastislav Trnka.

Samotné dreziny na ovále budú jazdiť od 10. do 16. hodiny, do odchodu posledného vlaku zo stanice Alpinka. Cestovné bude symbolické, od jedného eura, podľa počtu okruhov. Jazda na nich je ekologická, stačí si sadnúť a šliapnuť do pedálov.

Momentálne sú na okruhu tri dreziny. Dve má však železnička zatiaľ požičané. Rodinným posádkam v sobotu spoločnosť robili hrdinovia z rozprávkovej krajiny Haravara. „Videl si, videl si, ako rýchlo sme šliapali. Je to tu super, určite lepšie ako na bicykli,“ kričala po vystúpení z dreziny Zojka na svojho dedka.

„Drezinový ovál je jednoznačným lákadlom a dotvorí zážitok z detskej železnice a jazdy vo vagónoch ťahaných historickými rušňami. Tento rok získal podporu z krajského dotačného programu ešte jeden skvelý projekt, takisto situovaný na konečnú stanicu detskej železničky. Na Alpinke pribudne adrenalínové 3D bludisko s názvom Svet plný oddychu a zábavy. V troch výškových úrovniach nad zemou bude osem prekážok, 11 domčekov a nakoniec točitý tobogan, ktorý návštevníkov ľahko a hlavne bezpečne vráti naspäť na zem. Verím, že takáto ponuka zaujme mnohých lokálnych aj zahraničných cestovateľov a prídu sa zabaviť na Kraj sveta do Čermeľa,“ predstavuje ďalšie aktivity Lenka Vargová Jurková z Košice Región Turizmus.