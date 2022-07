Slovenská Ľupča má svetové prvenstvo. Rastie tam špeciálny závod

Základný kameň nového závodu, ktorý je prvým svojho druhu na svete, položila v stredu spoločnosť Evonik Fermas. Jej predstavitelia tvrdia, že vďaka tejto investícii sa stanú priekopníkmi v dodávke vysoko kvalitných a k životnému prostrediu šetrných biosurfaktantov v objemoch, ktoré uspokoja potreby jedného z najväčších hráčov na trhu v oblasti čistenia a osobnej hygieny. Je ním spoločnosť Unilever, ktorej výsledkom sú známe produkty ako napríklad Cif, Rexona, Dove, Pur, ale aj Hellmanns či Magnum.

VIDEO: V čom bude závod v Slovenskej Ľupči unikátny?

Unikátna látka

Všetky čistiace prostriedky budú už čoskoro obsahovať látku zo Slovenskej Ľupče. V súčasnosti sa mnohé vyrábajú z fosílnych surovín, najmä z ropy, ktoré nie sú plne odbúrateľné a predstavujú riziko pre vodné ekosystémy. V novom závode na Slovensku uplatnia technológiu využívajúcu fermentačný proces, pri ktorom sa využíva kukuričný cukor. Je to vraj podobné ako výroba piva. Penivé látky, ktoré bude Evonik v Ľupči vyrábať, majú stopercentný biologický pôvod.

„Dnešný deň je dôležitý pre našu spoluprácu s firmou Unilever, našich zamestnancov na Slovensku, ale aj pre celú planétu,“ povedal Yann d'Hervé, vedúci obchodnej línie Care Solutions spoločnosti Evonik. Dodal, že v našej krajine majú veľmi dobrých partnerov a schopných ľudí.

Generálny riaditeľ Evonik Fermas Miroslav Havlík podčiarkol, že sa im podarilo vyriešiť to, čo ešte nedokáže nikto z ich konkurentov. „Vo veľkom vyrobiť penivé látky na prírodnej báze bez toho, aby nám celý systém neupchala pena,“ hovorí Havlík. Pripomenul, že ich prevádzka bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dodávaní udržateľných čistiacich a hygienických prostriedkov do celého sveta. „Prilákali sme sem špičkových odborníkov, ktorí stoja za obrovským úspechom nášho biotechnologického výskumu,“ poznamenal riaditeľ. Potvrdil, že ide o stomiliónovú investíciu, pričom závod by mal byť dokončený už o rok.

Pridaná hodnota

Teraz zamestnávajú 250 ľudí, no vďaka novej fabrike pribudnú ďalšie desiatky. Odhaduje sa, že by mohlo ísť o zhruba 60 pracovníkov. „Ide o celkový kontext Fermasu ako takého. Unikátne biotechnológie majú vysokú pridanú hodnotu a ponúkajú veľmi atraktívne miesta pre špičkových technológov a inžinierov. Je to skrátka rozhranie medzi výskumom, vývojom a produkciou,“ vysvetlil Havlík s tým, že práve v Slovenskej Ľupči majú všetky potrebné kompetencie.

„Z hľadiska biotechnológie, projektového riadenia, vzťahu k zákazníkom, ktorých máme z celého sveta a radi sa k nám vracajú. Dôležité je tiež to, že sme spojili vývojové a výrobné kompetencie v rámci jednej fabriky. Normálne to býva oddelené. Sme kľúčoví aj v tom, že dokážeme šetriť čas,“ podotkol. Revolučné je to podľa neho v tom, že o sto rokov nebudú mať naši potomkovia zničené vodné zdroje, moria, prírodu. „Je to jedna zo zelených tém, ide o zodpovednosť voči ďalším generáciám,“ dodal.

Lukáš Pooór, generálny riaditeľ Unilever Slovensko vraví, že pre nich ide o veľmi vážny krok. „Technológia, ktorú tu so spoločnosťou Evonik začneme čoskoro produkovať pre spotrebiteľov celého sveta, je stopercentne recyklovateľná,“ uviedol. Pokračoval, že celé odvetvie čističov, či už na bielizeň, umývanie riadu, toaliet a rôznych povrchov, sú väčšinou používané zo zdrojov, ktoré sú petrochemického základu. Zopakoval, že tento biznis chcú presunúť do niečoho, čo je udržateľné a viac v súlade s planétou. „Ramnolipidy (vyrábané z kukuričného cukru, pozn. red.) majú skvelé benefity. Napríklad pri prostriedkoch na umývanie riadu, ktorými plánujeme začať, majú extra penivý efekt a pozitívne dopady na ruky. To znamená, že potom máte pocit, akoby ste sa dlho krémovali,“ tvrdí Poór. Objasnil, že výnimočnosť ramnolipidov je v penotvorných vlastnostiach, ktoré ich predurčujú na použitie v prostriedkoch ako sú šampóny a micelárne vody. Ich príjemná chuť tiež umožňuje vytvárať nové receptúry produktov ústnej hygieny bez zložiek, ktoré silne maskujú chuť.

Šanca pre špičkových odborníkov

Evonik Fermas sídliaci v Slovenskej Ľupči bol založený v roku 1992 ako spoločný podnik medzi nemeckým koncernom Degussa AG a slovenskou spoločnosťou Biotika. Najskôr tam využívali biotechnológiu na výrobu aminokyselín určených do krmív pre zvieratá. Rýchlo sa však dokázali adaptovať aj na výrobu celého radu produktov na báze fermentácie pre aplikácie vo výžive zvierat, farmaceutických výrobkoch a kozmetickom priemysle. Tamojšie biotechnologické centrum sa radí medzi svetovú špičku, čo prináša zaujímavé pracovné vyhliadky pre biotechnológov, laborantov, inžinierov a mnohé ďalšie profesie.