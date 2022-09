Šikanovanie a arogancia, volajú zamestnanci. Riaditeľ letiska stratil dôveru ministra dopravy

Vziať ju späť boli ochotní iba po splnení jedinej požiadavky, ktorou je okamžité odvolanie výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva letiskovej spoločnosti Petra Dujavu, ktorý tieto funkcie vykonáva od septembra 2020.

Informovala o tom Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu na popradskom letisku v otvorenom liste zamestnancov ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi (nom. Sme rodina). Zamestnanci sa totiž dlhodobo sťažovali na šikanovanie a arogantný prístup riaditeľa, ktorými stratil posledné kúsky rešpektu a dôvery kolektívu zamestnancov.

V otvorenom liste zamestnanci uvádzajú, že „riaditeľ nastúpil na letisko s tým, že to je jeho letisko a tak sa aj správa, tak hospodári s verejným majetkom nás všetkých, no čo je horšie, situácia je zo dňa na deň horšia. Zamestnancom na poradách pravidelne prízvukuje, že on má pod sebou dozornú radu, predstavenstvo, ministra a dokonca kontakty na bezpečnostné zložky, má silné politické krytie a kto si dovolí sa mu postaviť, toho zničí“. Riaditeľ letiska podľa zamestnancov využíva letisko na svoju propagáciu. Pri vstupnej bráne na letisko umiestnil svoju fotografiu, aby "každý zamestnanec pri príchode videl, komu letisko patrí“. Ďalšou propagáciou je aj bilbord pred terminálom letiska, na ktorom sa Dujava snaží po anglicky presvedčiť Popradčanov, aby z Popradu lietali za rekreáciou či biznisom.

zväčšiť letisko Poprad Otvorený list zamestnancov Letiska Poprad ministrovi dopravy.

Na otvorený list riaditeľ Dujava reagoval pre viaceré média. Argumentoval tým, že po jeho nástupe na letisko sa spoločnosť nachádzala v zložitej ekonomickej situácii. Opísal zavedenie viacerých zmien a opatrení a uviedol, že sa po rokoch dostalo letisko do zelených čísel a zdôraznil, že spolupracuje so šikovnými ľuďmi a situácia nevyhovuje iba pár jednotlivcom. Ostatní zamestnanci sa o hromadných výpovediach mali dozvedieť iba z médií a vyhlásil, že on neeviduje ani jednu výpoveď v tejto súvislosti.

Dujavu do funkcie priamo nominovalo ministerstvo dopravy a výstavby ako hlavný akcionár spoločnosti. Dôvodom výmeny mala byť podľa rezortu dopravy dlhodobá strata letiska.

Opodstatnené výhrady

Minulý týždeň v stredu sa k situácii na popradskom letisku vyjadril na sociálnej sieti aj minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. „Po takmer dvoch mesiacoch sa potvrdili výhrady a svedectvá zamestnancov letiska a opodstatnenosť výpovedí väčšiny zamestnancov. Aktuálne vedenie letiska stratilo dôveru hlavného akcionára ministerstva dopravy a zároveň riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva Peter Dujava stratil moju osobnú dôveru,“ hovorí vo videostatuse.

Uviedol tiež, že pondelkové valné zhromaždenie z 12. septembra bolo zmarené minoritným akcionárom mestom Vysoké Tatry. Ministerstvo sa preto pokúša zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Ak sa to nepodarí riadne bude 30. septembra „Na ňom sa pokúsime druhýkrát odvolať súčasné vedenie letiska Poprad.“ Minister zároveň vyzval minoritných akcionárov – mesto Vysoké Tatry a mesto Poprad, aby hlasovali tak ako majoritný vlastník – ministerstvo dopravy a v súlade so záujmami letiska, popradského regiónu a podpory cestovného ruchu. Hlavným akcionárom s podielom 97,61 je ministerstvo dopravy, mesto Poprad má podiel 1,67 percenta a mesto Vysoké Tatry 0,72 percenta.

K situácii na letisku v Poprade sa pod statusom ministra vyjadril aj jeden z dnes už bývalých zamestnancov. „Bol som prvým zamestnancom, ktorý dobrovoľne odišiel z letiska, a chcem vám povedať, že pracovať pod jeho vedením bolo oveľa horšie, ako sa to prezentuje. Neplačem, zvolil som si inú cestu, ja nemusím mať všetko. Ale pýtam sa, kedy sa konečne pozrie niekto ekonomicky znalý na tú hru čísiel – kladného hospodárskeho výsledku? Veď z darovaných – dotačných peňazí to dokázať, to musí byť zázrak. Kto sa pozrie na nezmyselne vynaložené prostriedky pri realizovaných ‚špičkových nápadoch‘? Kedy bude vyvodená zodpovednosť voči tým, ktorí v čase krízy potvrdili ‚skromné‘ finančné odmeny? Je tu veľa otázok, na ktoré nám všetkým môžu dať odpoveď len iné inštitúcie a orgány.“

Primátor: Nie som špión

Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry, sa po mimoriadnom valnom zhromaždení pre portál aktuality.sk vyjadril, že „mesto Vysoké Tatry považovalo za nevyhnutné v rámci postupu s odbornou starostlivosťou pred hlasovaním na valnom zhromaždení preveriť informácie, ktoré však pre krátkosť času nebolo možné preveriť ešte pred konaním pondelňajšieho mimoriadneho valného zhromaždenia. Veríme, že na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Letisko Poprad-Tatry už bude mesto disponovať všetkými potrebnými informáciami“.

V pondelok primátor Vysokých Tatier pre denník Pravda uviedol, že žiadne valné rokovanie mesto nezmarilo. „Pracovníci ministerstva dopravy nedodržali zákon. Koniec koncov, keď sa volil pán Dujava za riaditeľa, tak ja som hlasoval proti. O akých obštrukciách teda hovoria, keď ja som za neho nehlasoval. Spôsobilo to ministerstvo, tak nech si poriadok urobí ono. Až dostanem program valného zhromaždenia a príde včas a ja budem mať dostatok času a bude tam dostatok informácií, tak potom sa k tomu vyjadrím.“ Na otázku, či si primátor sám v tejto veci nezisťoval informácie, uviedol, že „čo by som si zisťoval. Ja nie som špión ani vyšetrovací orgán, ani nič podobné a nemám na to ani možnosti. To si rieši ministerstvo dopravy, tak nech nám dá informácie“.

Mesto Poprad na mimoriadnom valnom zhromaždení podľa slov štátnej tajomníčky Kataríny Brunckovej podporilo ministerstvo dopravy. So zvolaním riadneho valného zhromaždenia však musia súhlasiť všetci akcionári a aj riaditeľ Dujava.