Unikát na východe. Požehnali prvú železničnú zvonicu na Slovensku

Inštalácia zvonice sa konala v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pod záštitou Krajského pamiatkového úradu Košice (KPÚ).

Napriek daždivému počasiu sa výnimočného obradu zúčastnili desiatky ľudí aj mladých dobrovoľníkov zo železničky. Podľa Juraja Gembického z KPÚ si nadšenci z Košickej detskej historickej železnice právom zaslúžia certifikát ručného zvonenia, ktoré chcú uchovať pre budúce generácie. „Som rád, že mladí ľudia majú stále záujem o záchranu historických pamiatok v ich hmotnej aj nehmotnej podobe,“ dodal J. Gembický.

Zvonica stojí na železných koľajniciach, ktoré sú krížom uložené cez železničnú trať. Na priečnych koľajniciach sú uchytené štyri päť metrov vysoké drevené stĺpy z viac ako storočnej jedle. V strednej úrovni je umiestnený 15 kg vážiaci zvon sv. Kataríny Alexandrijskej s dolným priemerom 30 cm, ktorý na jar roku 2022 odlial zvonolejár Jakub Vorobeľ v obci Chotča, spolu so zvonom určeným pre pápeža, Svätého Otca Františka. „Som potešený, že druhý zvon z pamätného odlievania našiel takéto netradičné poslanie práve na detskej železnici,“ povedal Jakub Vorobeľ, ktorého zaujal aj netradičný a moderný dizajn zvonice od architekta Róberta Kollu.

Vo vrchnej časti zvonice je umiestnená 1,3 m vysoká plastika sv. Kataríny Alexandrijskej z topoľového dreva, nad ňou je strecha so solárnym panelom, ktorý napája energiou nočné osvetlenie zvonice. Zvonica vynikajúco zapadla do prírody i železničného prostredia. Hlási sa ku kresťanským koreňom i k tradícii ručného zvonenia, ktoré bolo v roku 2011 vyhlásené za nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska.

„Ľubozvučný hlahol zvonu nám symbolizuje, že všetko máme robiť s láskou. Ak to bude bez nej, tak nám zostane iba chladný kov. Zvon má zvolávať i oznamovať dobré aj zlé správy, ale aj prebúdzať v človeku pozitívne emócie, verím, že práve také vzbudí aj ten z novej zvonice na detskej železnici v Košiciach,“ povedal počas požehnania evanjelický kňaz a moderátor ekumenického spoločenstva v Košiciach Dušan Havrila. Potom zvonicu, za asistencie vztýčených železničiarskych štandárd, posvätili modlitbou a svätenou vodou pokropili páter Tadeáš Kráľ a otec Martin Mikula.

Riaditeľ železničky a predseda združenia Ľubomír Lehotský vyjadril nádej, že zvonica bude dôležitou časťou infraštruktúry, ktorá bude nielen zvolávať turistov, ale predovšetkým spájať mesto s krajom a s celou úžasnou rekreačnou zónou Čermeľského údolia. Lebo spájanie je odvekým poslaním železnice – a je jedno či veľkej, alebo malej.

Na záver 30 sekúnd trvajúcim zvonením presne o 16. hodine zvon po prvýkrát oficiálne rozozvučali mladí zvonári. Odteraz by mala zvonička fungovať vždy pri príchode prvého vlaku, pred odchodom posledného vlaku, pri výročiach a slávnostiach železničky, pred modlitbou železničiara, pri vážnom ohrození alebo len tak, pre radosť.

Zvonica stojaca na prekrížených koľajniciach symbolizuje fenomén železnice ako križovatku dejín, pripomína významný míľnik ľudstva. Patrónka zvonice dozerá na ochranu a bezpečnosť cestujúcich i všetkých nadšených železničiarov, ktorí sa starajú o detskú železnicu v Košiciach. Zvon svojím hlaholom oznamuje dôležité informácie a slávnostné i symbolické udalosti. Svojím hlaholom zvoláva k zamysleniu, k modlitbe a pozýva k radosti z pekných chvíľ v lone prírody. Zvon má aj kované srdce a drevenú zvonovú hlavu s kovaniami i páku s lanom pre ručné zvonenie. Na zvone sú okrem reliéfu sv. Kataríny s atribútmi ešte tri latinské nápisy: „Sancta Catharina, ora pro nobis!“ (Svätá Katarína, oroduj za nás!); „Anno Domini 2022 viae ferreae liberorum amicis omnibus sub directore Lehotský hoc opus factum est.“ (V roku Pána 2022 bolo dielo vyhotovené za riaditeľa Lehotského pre všetkých priateľov detskej železnice.); „Liberos voco, viatores defendo, ignem et res adversas depello. Via ferrea liberorum Cassoviensis.“ (Hlaholom deti zvolávam, cestujúcich potešujem a pred ohňom a nešťastím chránim. Detská železnica Košice, o. z.).