Nebožtík v ekotruhle, s ľanovým rubášom a so živou hudbou je zvolenským unikátom

Kostrové pochovávanie do zeme v nelakovaných topoľových rakvách bez syntetických materiálov, pričom telo nebohého je oblečené v ľanových či bavlnených rubášoch, je možné len vo Zvolene. Nikde inde na Slovensku to zatiaľ neexistuje.

Atmosféru nezvyčajného pohrebu pod korunami stromov priblížili zástupcovia Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré takzvanú Záhradu spomienok spravuje v spolupráci s mestom. Situovaná je v areáli zvolenského cintorína Zlatý potok, konkrétne v jeho hornej terasovitej časti. Jedinečný obrad pod holým nebom môže byť civilný aj cirkevný.

Namiesto náhrobkov lúka

Samotné pochovávanie sa začína symbolickým zapálením sviečky, bez plastového obalu, na vyhradenom mieste. Je ním kamenná nádrž naplnená vodou, na ktorej hladinu je možné takýto plamienok položiť. Telo v jednoduchom rubáši a drevenej topoľovej truhle, bez umelých výsteliek či lakovania, sa po rozlúčke uloží do vykopaného hrobu.

„Obrady môžu prebiehať pod korunami stromov, ale aj v sieni cintorína či v iných priestoroch, ktoré si pozostalí zvolia a dohodneme sa na nich,“ hovorí správkyňa a obradníčka Záhrady spomienok Andrea Uherková. „Rakvy sa uložia do lúčnych terás, kde nebudú veľké náhrobné kamene, na aké sme zvyknutí. Namiesto nich tam vykvitne lúka a hroby sa označia jednoduchými tabuľkami,“ objasnila. Nič sa tam teda nevybetónuje, pričom pod zemou ani na nej nezostanú žiadne materiály, ktoré zaťažujú životné prostredie. Kahance či vence z plastov tam nenájdete. Správkyňa doplnila, že v rámci rozlúčky si ľudia môžu priamo na miesto doniesť občerstvenie a zaobstarať si živú hudbu. V tomto prípade išlo o jemné gitarové tóny.

Súčasťou celého procesu môže byť aj dotváranie a kreovanie samotnými pozostalými, ktorí si na rakvu môžu niečo napísať či nakresliť. Dizajnérka Mária Sklenárová, ktorá v rámci ukážky maľovala na truhlu motív pripomínajúci nebo, vysvetlila, že výtvarne sa to dá poňať rôzne. „Pozostalí môžu nechať nejaký odkaz zosnulému na rakve. Ľudia často ľutujú, keď niečo na pohrebe nepovedia, no môžu to urobiť takto,“ spresnila.

Celoslovenský záujem

Uherková pokračovala, že už pred piatimi rokmi začali vo Zvolene, ako prví na Slovensku, s pochovávaním v rozložiteľných urnách ku kvetinovým záhonom či koreňom stromov. Na konte už majú viac ako sto takýchto obradov. Neskôr s tým začali aj v Košiciach. Pripomenula, že na rozdiel od nich už môžu pod Pustým hradom ponúknuť prírodnú alternatívu aj ku kostrovému pochovávaniu.

Čítajte viac V Košiciach vzniká ekologický cintorín Les spomienok. Len druhý na Slovensku

„Je to šetrnejšie ako ukladanie spopolnených ostatkov. Proces kremácie je energeticky a emisne veľmi náročný,“ vraví. Napriek tomu, že urnové hroby šetria miesto, majú podľa nej väčší dosah na životné prostredie. „Hoci dnes sme tu mali len ukážku bez zosnulého, možnosť dohodnúť si takýto obrad je možné hneď. Stačí nás kontaktovať,“ podotkla s úsmevom správkyňa.

O takúto formu rozlúčky je vraj veľký záujem. Samosprávu kvôli tomu kontaktujú tiež ľudia z iných kútov Slovenska, pričom im túto alternatívu umožnia bez problémov. „Z komunikácie s verejnosťou vieme, že o projekt prírodného pochovávania sa zaujíma veľa Zvolenčanov, ale tiež ľudia z iných miest,“ potvrdila hovorkyňa tamojšej primátorky Ľubomíra Honíšková. „Informujú sa najmä všetci tí, ktorí sa chcú so svojimi blízkymi rozlúčiť udržateľnou a veľmi dôstojnou formou,“ dodala.

Riaditeľka Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Ivana Poláčková hovorí, že sa snažia prinášať inšpiratívne riešenia a citlivejším spôsobom pristupovať k dianiu okolo nás. „V rámci prírodného pochovávania ide o environmentálny rozmer. Toľko ľudí, koľko nesie táto planéta, musí mať po smrti dopad,“ uviedla. Zároveň spomenula ďalší, etický rozmer. „Citlivejšie pristupovanie k téme smrti a celého toho procesu je v tejto rýchlej a náročnej dobe veľmi potrebné,“ mieni.