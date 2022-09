Dostanú nové auto aj bývanie. Na strednom Slovensku začal veľký nábor lekárov

Banskobystrická župa prichádza s nadštandardnými podmienkami pre lekárov do ambulancií. Okrem ich zariadenia ponúka aj ďalšie benefity. Trom lekárkam už v regiónoch pomohla, no prilákať chce podstatne väčšie množstvo odborníkov.

Banskobystrický kraj sa dlhodobo venuje téme nedostatku lekárov. Najmä všeobecných, ale tiež špecialistov. Zamestnanie im chce ponúknuť vo vlastných krajských ambulanciách v tých regiónoch, kde je podľa štatistík ich najväčší nedostatok. Aktuálne už takto fungujú tri – pediatrická a pľúcna v Detve a kardiologická vo Veľkom Krtíši.

Odklepli na to tri milióny eur

Župa sa snaží odborné posily nalákať na nadštandardný plat, pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, moderne zariadenú ambulanciu bez ďalších vstupných nákladov, služobné auto, mobilný telefón, ubytovanie alebo príspevok na bývanie. Ponúka tiež úhradu ďalšieho vzdelávania a vybavenie všetkých potrebných administratívnych úkonov. Strategický zámer pre nábor lekárov schválilo krajské zastupiteľstvo pred niekoľkými dňami. Na vznik takýchto ambulancií však „odkleplo“ tri milióny eur už začiatkom roka.

Začínajúcemu lekárovi by sa plat mal zvýšiť o 279 eur

Župa plánuje zamestnať lekárov, ktorí podľa dostupných štatistík v jednotlivých okresoch chýbajú najviac. Tento model by mohol prispieť k zmierneniu krízy, ktorá hrozí najmä pre vysoký vek lekárov v regiónoch. „Situácia je zlá a reálne hrozí, že nebude mať kto liečiť,“ hovorí banskobystrický župan Ján Lunter. Pripomenul, že priemerný vek je u všeobecných lekárov 59 a u pediatrov 60 rokov. Ich nedostatok teda v blízkej budúcnosti ešte stúpne.

„Lekárov, ktorí sa rozhodnú ukončiť svoju činnosť, najmä v lokalitách mimo hlavných aglomerácií, je veľmi ťažké nahradiť. V dôsledku toho vznikajú na mape kraja biele miesta, kde primárna zdravotná starostlivosť prestáva byť geograficky a časovo dostupná. To by sme radi zmenili,“ povedal vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.

Šanca aj pre čerstvo atestovaných

Aktuálne chýbajú všeobecní lekári pre dospelých vo všetkých krajských okresoch. Najviac neobsadených miest, až jedenásť, je v banskobystrickom. Rimavskosobotský hlási šesť a brezniansky päť voľných miest. Pediatri chýbajú najmä v okresoch Rimavská Sobota, kde by ich potrebovali zamestnať sedem, a Brezno s Veľkým Krtíšom zhodne po štyroch. Zo špecialistov kraj vníma nedostatok najmä očných lekárov, detských psychiatrov a neurológov.

„Naším cieľom je, s pomocou kampane, zasiahnuť určený profil lekárov, ktorí majú záujem o otvorenie ambulancie na území župy a zvýšiť tak počet novovytvorených ordinácií. Ponúkame atraktívne podmienky,“ podčiarkol Lunter. Spomenul tiež vyššie finančné ohodnotenie, než je aktuálne priemerná odmena lekára v trvalom pracovnom pomere či s vlastnou praxou. Sumu však nekonkretizoval. Doplnil, že výhodou ich ponuky je vyrovnanie vstupnej prekážky na trhu pre čerstvo atestovaných lekárov.

Radšej doma ako v cudzine

Župa už v minulosti úspešne otvorila tri svoje ambulancie. V Detve s jej pomocou začala pred tromi rokmi ordinovať pediatrička Janka Wrede, ktorej takto uľahčili návrat z ďalekej Austrálie. Odtiaľ si doniesla bohaté skúsenosti, ktoré teraz zužitkováva na rodnom Slovensku.

Vlani v júli kraj sprístupnil v Detve ďalšiu ambulanciu, v ktorej pôsobí pľúcna lekárka Jana Makasová. Tri roky predtým sa starala o pacientov z mesta a širokého okolia, ktorí k nej často prichádzali s ťažkou astmou, chronickými chorobami pľúc a ich fibrózami. Ponuka jej prišla vhod po tom, čo jej ambulanciu vytopilo a voda jej zničila drahé prístroje. Mladá lekárka bola rozhodnutá svoju prax zavrieť a z regiónu odísť. Našťastie sa to nestalo – na odporúčanie detvianskeho primátora ju župa oslovila a zamestnala v ambulancii, ktorú kompletne zariadila. Investovala do toho takmer 11-tisíc eur. Priestory v poliklinike bezplatne poskytlo mesto.

Makasová v Detve vyrastala a má tam svoju rodinu. Preto túto pomoc uvítala. Znovu mohla otvoriť zabehnutú ambulanciu, v ktorej pred vytopením ošetrila mesačne 450 pacientov. „Táto spolupráca mi veľmi vyhovuje. Plne sa môžem venovať pacientom a nemusím riešiť toľko administratívy, účtovných vecí a podobne,“ poznamenala.

Ďalšia župná ambulancia funguje od júna tohto roka vo Veľkom Krtíši, kde ordinuje kardiologička Drahomíra Šaranková. Dlhoročná primárka interného oddelenia v tamojšej nemocnici sa rozhodla odísť a založiť si vlastnú ambulanciu. Tú jej však zdravotné poisťovne odmietli zazmluvniť. Zvažovala preto „presídlenie“ do zahraničia. Ak by k tomu došlo, okres by zostal bez kardiológa. Nakoniec sa to nestalo – lekárka sa ozvala samosprávnemu kraju, ktorý jej s ambulanciou pomohol. Zariadenie do nej ho stálo približne 80-tisíc eur. Ako silnejšiemu hráčovi sa mu podarilo vybaviť aj jej zazmluvnenie všetkými zdravotnými poisťovňami.

„Celé to úsilie, ktoré kraj pri zakladaní ordinácie vynaložil, by jeden lekár sám nedokázal. Byrokracia bola veľmi veľká,“ uviedla Šaranková, ktorá má dve atestácie – okrem kardiológie aj z vnútorného lekárstva. Vedenie župy dodalo, že keby im o svojej situácii sama nedala vedieť, nepostrehli by to a odišla by.