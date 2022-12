Daniari zrušili kontaktné miesta. Východ prišiel o sedem z nich

Podnikatelia a živnostníci majú už štyri roky povinnosť komunikovať s daňovým úradom iba elektronicky. Aj to bol jeden z dôvodov, že od 1. decembra presunulo Finančné riaditeľstvo agendu 13 pobočiek v rámci krajov do väčších pobočiek. Sedem z nich je na východe republiky.

„Napredovanie elektronickej komunikácie, pokles počtu spravovaných subjektov či menej fyzických návštev klientov priviedlo finančnú správu k prehodnoteniu fungovania niektorých kontaktných miest daňových úradov na Slovensku. V prípade dvoch kontaktných miest daňového úradu došlo k transformácii na pobočku daňového úradu. Výhody z toho budú mať nielen klienti, ale aj štát, pretože sa znížia náklady na prevádzku a prenájom budov. Klienti sa nemusia straty kontaktu obávať. Komunikovať s finančnou správou môžu cez viaceré kanály, ktoré budeme naďalej posilňovať,“ uviedla Martina Rybanská, hovorkyňa Finančného riaditeľstva.

Tieto zmeny sa týkajú Hurbanova, Kolárova, Hlohovca, Šamorína, Revúcej, Detvy, Sniny, Levoče, Stropkova, Moldavy nad Bodvou, Sobraniec, Veľkých Kapušian a Gelnice. V prípade Kežmarku a Sabinova dôjde k transformácii kontaktného miesta na pobočku.

Čítajte aj Finančná správa vo veľkom kontroluje a dorubuje dane

Jedným z miest, v ktorom daňový úrad od štvrtka neexistuje, je Levoča. „Nijako sa ma to nedotkne, už roky komunikujeme s daňovým úradom len elektronicky, takže som tam ani nechodila,“ uviedla Silvia Kašperová, ekonómka reštaurácie Planéta Levoča. Podobne vidí situáciu aj Adrián Starinský, ktorý v meste pracuje ako finančný poradca. „Nemám s tým problém, ale nezisťoval som, aký to bude mať dosah na mňa a samostatne zárobkovo činné osoby. Je to na škodu, že to tu zrušili, ale asi videli, že to nemalo zmysel.“

Po vzniku finančnej správy v roku 2012 boli zriadené kontaktné miesta daňových úradov s cieľom pokryť v tom čase chýbajúcu elektronickú komunikáciu. „Presunutie agendy 13 vybraných kontaktných miest daňových úradov na pobočky daňových úradov v rámci krajov umožní finančnej správe zlepšovať svoje služby pre klientov. Elektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne. Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na generačnú výmenu,“ popísala dôvody hovorkyňa.

Daňové subjekty podľa nej týmto krokom nestratia možnosť kontaktu s úradom, lebo majú viaceré alternatívy komunikácie, pričom pracovníci daňového úradu sú na tieto situácie pripravení. „V záujme finančnej správy je, aby mali klienti potrebný servis a čo najväčší komfort. S cieľom zabezpečiť kvalitné a včasné služby v čase podávania daňových priznaní, resp. v čase najväčšieho náporu, je finančná správa, rovnako ako aj v minulosti, pripravená preberať daňové priznania v danom meste po dohode s jeho vedením,“ upozornila M. Rybanská.

Vznik finančnej správy viedol k zmene organizačnej štruktúry daňových úradov a ich organizačných zložiek, pričom dovtedy existujúce malé daňové úrady boli transformované na pobočky a kontaktné miesta, ktoré mali klientom pomôcť do času, kým nebude naplno fungovať elektronická komunikácia. Finančná správa od roku 2013 pristúpila k zrušeniu už 18 kontaktných miest daňových úradov, súčasný stav len nadväzuje na kroky realizované v predchádzajúcom období. Na Slovensku po novom funguje 58 daňových úradov a kontaktných miest.