Zomrel im lekár a pacientom zostáva už len čakať. Počet zdravotníkov v dôchodkovom veku nebezpečne rastie

„Od štvrtka som sa sem nevedela dostať,“ prezradila minulý týždeň v pondelok staršia pacientka, ktorá čakala pred ambulanciou ORL lekárky Aleny Kujanovej. Až v ten deň sa jej podarilo získať jednu z posledných časeniek, ktoré vydáva elektronický systém. Na niektorých dokonca nezvýšilo. „Ak by som vedela, že sem treba prísť o piatej ráno, tak prídem už vtedy,“ dodala dôchodkyňa, ktorá pôvodne chodila k Pavelekovi.

Časenky o piatej ráno sú nový normál

Vlani ukončilo na území Trnavského kraja svoju činnosť 24 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, no pribudlo ich 32. Napriek tomu sa v krajskom meste dlhé roky vyčkáva na časenky. K niektorým lekárom aj od skorých ranných hodín. Pacienti sa pred budovou trnavskej mestskej polikliniky zhromažďujú už od piatej hodiny a určujú si vlastné poradovníky do jednotlivých ambulancií.

„Pacientov trápi nedostatok špecialistov, mnohí z nich sú už v dôchodkovom veku,“ podotkol Vlastimil Očenáš, riaditeľ mestského Strediska sociálnej starostlivosti, ktoré je správcom mestskej polikliniky. Pripomenul, že vzhľadom na to, že samospráva nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, nemá na to dosah. S podobnými problémami zápasia aj v ďalších mestách.

„Aktuálne je v Trnavskom kraji 1 602 poskyto­vateľov zdravotnej starostlivosti, z toho 438 nad 62 rokov,“ spresnila hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja Natália Petkáčová. Viacerí lekári ordinujú aj po sedemdesiatke. „Dnes pôsobí v Trnavskom kraji vo veku nad 70 rokov 107 lekárov a vo vekovej kategórii 67 a viac rokov sa aktuálne nachádza 187 lekárov,“ uvádza sa v strategickom dokumente, ktorý sa zaoberá rozvojom zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027. K nedos­tatkovým lekárom v Trnavskom kraji patria podľa Petkáčovej špecialisti v odboroch diabetológia, neurológia, endokrinológia a detskí psychiatri.

Ohrozený sektor

Na zamestnancov v preddôchodkovom veku sa pred piatimi rokmi pozrela Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Na základe údajov zo Sociálnej poisťovne za október 2017 vyselektovala odvetvia, v ktorých môže starnutie zamestnancov predstavovať problém. Zdravotníctvo a sociálna pomoc mali tretí najvyšší podiel zamestnancov nad 60 rokov. Medzi najohrozenejšie odvetvia patrili oblasť nehnuteľnosti a odvetvie poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

Analýza Inštitútu zdravotnej politiky z roku 2019 označila nedostatok personálu v zdravotníckom sektore za kritické riziko z pohľadu bezpečnosti občanov. Dušan Zachar, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), poukazuje na to, že nedostatok lekárov netrápi len Slovensko, ale celú Európu. Nepriaznivú situáciu podľa neho naznačujú aj údaje o priemernom veku ambulantných lekárov. Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 57 rokov, priemerný vek pediatrov je na úrovni 59 rokov.

Kolektív autorov strategického dokumentu konštatuje, že pokiaľ ide o personálne kapacity v zdravotníctve, v najbližších rokoch sa v Trnavskom kraji očakáva zhoršenie stavu. „Z dôvodu vysokého veku bude potrebné doplniť 386 lekárov a v roku 2030 stúpne tento počet dokonca na 441,“ upozornili.

Kritické okresy Všeobecné lekárstvo pre dospelých: Šaľa, Zlaté Moravce, Považská Bystrica, Čadca, Turčianske Teplice, Krupina, Tvrdošín. Liptovský Mikuláš, Detva, Poltár, Rožňava, Sobrance Pediatria: Malacky, Pezinok, Púchov, Kysucké Nové Mesto, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Brezno, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Gelnica Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Celkovo by mohlo do roku 2027 chýbať až 117 špecialistov a 113 všeobecných lekárov – v prípade, že by neprišli žiadni noví a do dôchodku by odišli všetci starší ako 67 rokov. Podľa odborníkov ide o úplné minimum pre zachovanie súčasnej siete, ktorá je však poddimenzovaná. Pre udržanie kontinuity v obnove stavov by malo ročne pribúdať až 50 nových lekárov.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti nie je podľa autorov dokumentu v rámci kraja rovnomerná. „Niektoré okresy zaostávajú veľmi výrazne. Okresy Senica a Hlohovec majú napríklad na obyvateľa len 26 percent a 40 percent zdravotníkov v porovnaní s priemerom Slovenska,“ uvádza sa v dokumente. Podľa hovorkyne župy chýba napríklad v okrese Senica neurológ a v Hlohovci nemajú k dnešnému dňu diabetológa.

Štát pošle peniaze

Rezort zdravotníctva si problém s nedostatkom všeobecných lekárov i lekárov špecialistov v niektorých regiónoch Slovenska uvedomuje. K 1. januáru 2022 chýbalo na Slovensku 400 všeobecných lekárov a 223 primárnych pediatrov. Koľko chýba lekárov špecialistov, nie je jasné. V súčasnosti platný normatív pre túto sieť poskytovateľov neodzrkadľuje skutočný stav, rezort pracuje na novom.

Podľa riaditeľa INEKO Zachara sa dá situácia v krátkom časovom období zmierniť len odstraňovaním bariér pre príchod lekárov z tretích krajín, napríklad z Ukrajiny. „Z dlhodobejšieho hľadiska bude kľúčové udržať si vyštudovaných medikov a zdravotné sestry v sektore na Slovensku,“ zdôraznil. Zároveň je podľa Zachara potrebné prijímať rôzne menšie smart riešenia. „Vrátane elektronizácie a telemedicíny, ktoré by odstraňovali administratívnu záťaž a zbytočné návštevy u lekára, kde sme, žiaľ, niekde na špici v EÚ,“ dodal.

Podotkol aj potrebu zmysluplného zadelenia práce. „Treba rozhodiť kompetencie medzi rôzne segmenty a pracovníkov, aby tí najvzácnejší robili len to, čo už nedokáže nikto iný. Predpisovať lieky kompenzovaným chronickým pacientom by mohli aj zdravotné sestry, vakcinovať by mohli aj v lekárni a podobne,“ spresnil Zachar.

Trnavská župa otvorila zdravotné stredisko, rieši nedostatok lekárov

V tomto roku chce Trnavský samosprávny kraj podporiť rozvoj zdravotníctva dotáciami v celkovej sume 200-tisíc eur. Zároveň sa pustil cez svoju krajskú spoločnosť do prevádzkovania vlastného zdravotného strediska. Ďalšie by chcel otvoriť aj v iných regiónoch.

Dotácie sú určené najmä pre všeobecných lekárov pre deti i dospelých. Začínajúcim všeobecným lekárom, ktorí sa rozhodnú zriadiť ambulanciu takzvane na zelenej lúke, prispeje kraj na potrebné vybavenie sumu 20-tisíc eur.

„Jednorazový príspevok v maximálnej výške 15-tisíc eur môžu získať všeobecní lekári, ktorí preberú ambulanciu po kolegovi odchádzajúcom do dôchodku a budú v nej pokračovať v starostlivosti o našich obyvateľov. O dotácie do výšky 5-tisíc eur môžu žiadať ambulancie, ktoré budú školiacimi pracoviskami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a pre dospelých,“ spresnila hovorkyňa Trnavského samosprávneho kraja Natália Petkáčová.

Vlani v októbri otvorila trnavská župa v krajskom meste nové zdravotné stredisko a znova sa tak stala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V minulosti vlastnila nemocnice v Skalici, Galante či v Dunajskej Strede. „V súčasnosti funguje v zdravotníckom zariadení ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Ostatné odborné ambulancie plánujeme otvoriť v najbližších týždňoch,“ dodala Petkáčová.

Trnavský župan Jozef Viskupič hovoril počas otvorenia strediska o špecialistoch z dočasne nedostatkových odborností, napríklad v odbore kardiológia, neurológia alebo diabetológia. Vlastné zdravotné centrá chce župa otvoriť aj v ďalších regiónoch.