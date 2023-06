Toto je možné iba na Slovensku! Seredčania zúria, že most uzavreli bez lávky

Ráno po ňom ešte prešli do práce či do mesta, no poobede už bol cestný most ponad železnicu v Seredi úplne zatvorený. Stavbe z 50-tych rokov minulého storočia hrozí samozrútenie, 11. mája ju preto uzavreli. Miestni sa však hnevajú, že jej stav je známy už roky, no avizovanej lávky pre peších sa cyklistov dosiaľ niet. Mnohí riskujú životy a na druhú stranu prechádzajú po moste alebo cez koľajisko pod ním.

„Povedzte mi, kadiaľ máme prejsť!“ lomcujú ľuďmi emócie. Aj počas našej návštevy prechádzalo po moste viacero ľudí. Niektorí sa presúvali pešo alebo na bicykli, prípadne ho tlačili pri sebe. „Počkajte si, koľko ľudí bude prechádzať po moste, keď skončia v pečivárňach,“ podotkla Mária (73), s ktorou sme sa neskôr rozprávali.

Uzavretý most v Seredi: Ľudia sú naštvaní a niektorí riskujú Video Zdroj: TV Pravda

Mesto v tejto súvislosti zabezpečilo mimoriadnu bezplatnú autobusovú linku. Upravilo aj dve existujúce linky MHD a pridalo niekoľko zastávok na znamenie. Nikto z domácich, s ktorými sa Pravda rozprávala, však autobus nevyužíva.

Uzávierka mosta sa dotkla najmä časti za železnicou smerom na Trnavu. Žije tu približne 600 ľudí bez potravín, škôl či úradov a zároveň tu sídli aj množstvo firiem, do ktorých dochádza mnoho ľudí z opačnej strany mosta.

A kde je lávka?

Miestni mali obavy už pred rokom, keď sa opravoval kompletne odstavený hlohovecký most. Ten náhle uzavreli v začiatkoch jeho rekonštrukcie, keď odkrytie základov odhalilo závažné trhliny a pilieroch. Jedna z obchádzkových trás Hlohovca viedla práve cez seredský most, ktorý je od roku 2019 zaradený v 7. stupni, čo znamená najhorší stav.

Ján (67) očakával, že most uzatvoria, pretože jeho zlý stav je známy už niekoľko rokov. Domácich preto prekvapilo, že nie sú pripravené všetky potrebné dokumenty, ktoré súvisia s riešením situácie. „Je to nezodpovedné. Toto sa môže stať len na Slovensku. Mala tam byť vybudovaná aspoň lávka pre peších a cyklistov,“ podotýka.

S manželkou sú na dôchodku, no i tak im uzatvorený most zasahuje do života. „Do mesta sme chodili trikrát do týždňa, dvakrát na nákup a potom sa ešte vždy niečo našlo,“ vraví dôchodca. Zväčša pomáhali s vnúčatami. Chodili po nich do školy, na krúžky alebo ich vyzdvihovali, keď sa vrátili zo zápasu. Do mesta teraz chodia raz do týždňa. „To sú desaťnásobné náklady,“ podotýka.

Jánovi sa nepozdáva ani to, že domáci nemajú výnimku zo spoplatnenia rýchlostnej cesty R1, kadiaľ vedie kratšia z dvoch oficiálnych obchádzkových trás. „My máme diaľničnú známku, ale sú tu aj starší ľudia, ktorí ju nemajú. Chodili len do mesta,“ upozorňuje. K dispozícii je síce nespoplatnená obchádzka cez Veľkú Maču, je však dvojnásobne dlhšia.

Nespokojný je aj pár dôchodcov Ján (72) a Mária (73) zvnútra mesta. „Za mostom máme záhradu, o ktorú sa treba starať každý deň,“ vraví Mária. Ak by tam každý deň dochádzali autom, za mesiac by podľa jej manžela najazdili približne 480 kilometrov.

Mária bez okolkov priznáva, že na záhradu prechádzajú po moste. „Pre chodcov a cyklistov mala byť lávka, no vykašlali sa na to. Ráno som išla po moste,“ hovorí. Pred vstupom na most si však v duchu zaželá, aby ešte vydržal.

„Nič sa nerobí, vedú sa len plané reči,“ pridáva sa jej manžel. Ľudia sú podľa neho nahnevaní, používa však ostrejší slovník. „Hovorí sa, že by mali zatvoriť pravdepodobne aj šaliansky most nad Váhom. To keď zavrú…,“ poukazuje Ján. Tamojší most je len krok od najhoršieho siedmeho stupňa.

Autobus manželia nevyužívajú. „Z domu to máme na záhradu 5 minút, autobusom by som sa tam dostala za hodinu,“ krúti hlavou Mária. Niekedy však potrebujú ísť autom, napríklad keď berú kosačky. „Takto prevozíme kilometre,“ zdôrazňuje.

Takto prebiehala oprava mosta v Hlohovci Video Zdroj: TV Pravda

Ľudia prechádzajú aj cez koľajisko pod mostom, kde je v súčasnosti prerušená železničná doprava. „Máme po sedemdesiatke, nepotrebujem, aby som si tam zlomila bedrový kĺb,“ dodáva. Obchádzka sa dotkla aj ich detí, ktoré dochádzajú za prácou do Trnavy.

Veronika (30) pracuje z domu, zatvorený most ju preto neobmedzuje. „Na druhú stranu potrebujem ísť raz za týždeň a vtedy idem obchádzkou,“ vraví. Viac sa to podľa nej dotklo jej otca, ktorý chodil každý deň na cintorín. Počet návštev však zredukoval. „Po moste neprechádza, on je v tomto poctivec a využíva obchádzku,“ dopĺňa.

Bezplatný autobus a snaha o výnimku

Ani samospráva nečakala, že pri uzávere mosta z neho vylúčia aj peších a cyklistov. „Ľudia sú, samozrejme, nespokojní. Niektorí nerešpektujú zákaz a prechádzajú po moste alebo cez koľajisko,“ potvrdzuje primátor Ondrej Kurbel. Pri stretoch s mestskou políciou tam podľa neho vznikajú aj napäté situácie. „Pre ľudí, ktorí nevlastnia auto, to predstavuje neskutočné sťaženie,“ dodáva.

Radnica preto v rámci kompenzačných opatrení zabezpečila a prevádzkuje bezplatnú kyvadlovku. Asi 15 minút po uzatvorení mosta vyrážal prvý svoj. Pri nastavení grafikonu vychádzali aj z potrieb viac ako 70-tich firiem, ktoré sídlia za traťou v smere na Trnavu. Po úvodnom nastavení ho v priebehu dvoch týždňov upravovali na základe požiadaviek ešte dvakrát.

Magistrát sa zároveň usiluje o výnimku zo spoplatnenia R1. „Prvú žiadosť, ktorú som zasielal na ministerstvo dopravy ešte pred vyhlásením mimoriadnej situácie, nám zamietli s tým, že ju vzhľadom na počet obchádzkových trás považovali za neopodstatnenú. Po uzavretí mosta som žiadal o opätovné prehodnotenie a na to som zatiaľ odpoveď nedostal,“ opisuje Kurbel.

Otvorenie zrekonštruovaného mosta v Hlohovci Video Zdroj: TASR

Na rýchlostnej ceste sa v dôsledku obchádzky cez Dolnú Stredu tvoria najmä v popoludňajších hodinách kolóny. Je problematické odbočiť zo zjazdu z R1 doľava na Dolnú Stredu, situácia tam býva neprehľadná. Vo štvrtok pred treťou hodinou popoludní sa rad áut smerujúcich na Dolnú Stredu ťahal po celom zjazde až na rýchlostnú cestu.

Pri vytváraní dočasných prechodov sa uvažovalo aj o priechode cez koľajisko. „Zabezpečiť oficiálne priecestie je však veľmi komplikované a aj finančne veľmi náročné. Potvrdili mi to viacerí projektanti,“ ozrejmuje primátor.

Výstavba mosta sa roky odďaluje

Do úvahy tak pripadá iba lávka pre peších, ktorá má vzniknúť neďaleko uzatvoreného mosta. Na tú si však miestni počkajú. Slúžiť im má až v čase prebiehajúcich stavebných prác. Čo bude dovtedy? Skôr ako dôjde k zbúraniu starého a vybudovaniu nového mosta, most má byť podopretý.

„Po podopretí mosta sa obnoví železničná doprava a most bude prístupný pre peších a cyklistov do času rekonštrukcie,“ spresnil Martin Guzi, hovorca Slovenskej správy ciest, ktorá je správcom mosta. Projekt je už podľa neho v tejto chvíli hotový a zapracované sú doň aj pripomienky dotknutých strán. „Súťaž na zhotoviteľa stavebných prác sa vyhlási v najbližších dňoch,“ dodal Guzi.

O zlom stave mosta z roku 1950 a nutnosti jeho rekonštrukcie sa hovorí už roky. Slovenská správa ciest plánovala most najskôr opraviť. Termín predpokladaného začiatku prác niekoľkokrát posúval. Zároveň sa zhoršoval aj stav mosta. Ešte v roku 2016 spadal do 5. stupňa, čo znamená kritický stav. Po diagnostike koncom roka 2018 a hlavnej prehliadke v marci 2019, je zaradený do najhoršieho 7. stupňa.

SSC napokon od opravy upustila a uprednostnila vybudovanie úplne nového mosta. Pred rokom odhadovali, že stavba by sa mohla začať v prvom štvrťroku tohto roka. Najnovšie sa predpokladaný začiatok stavebných prác odsunul na prvý štvrťrok budúceho roka.

„Proces prípravy stavby sa predĺžil náročnejším odsúhlasovaním projektu stavby, keďže sa nachádza nad traťou ŽSR a potrebné bolo aj majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov ŽSR,“ vysvetľuje ďalší odklad Guzi. Práce majú trvať jeden rok. Ľudia však termínom neveria.

Náhrada nad pôvodným mostom

Skeptický je aj primátor, preto sa podľa neho snažia nájsť alternatívu v podobe vybudovania dočasného premostenia nad úrovňou súčasného mosta, ktorý by slúžil nielen peším a cyklistom, ale aj motoristom vrátane záchranných zložiek.

„Tento most by nám pokryl obdobie, dokiaľ Slovenská správa ciest nezačne s výstavnou nového mosta,“ objasňuje primátora. Nad súčasným mostom by mal pribudnúť preto, že nikde inde nie sú podľa neho nábehy na vybudovanie dočasného mosta.

„Zo Správy štátnych hmotných rezerv sa snažíme vybaviť dočasnú mostnú súpravu. Momentálne čakám na vyjadrenie z ministerstiev obrany a vnútra ohľadom súčinnosti pri výstavbe,“ hovorí Kurbel. S premostením majú bezplatne pomôcť vojaci.

Náhradný most sa môže budovať až potom, čo bude podopretý pôvodný most. „V prípade, že budeme mať súhlasné stanoviská, do mesiaca by sa mohol začať stavať. Samotná výstavba trvá asi týždeň,“ vyratúva Kurbel. Dočasná mostná súprava má byť podľa neho zapožičaná bezodplatne.

Náklady pre mesto v súvislosti s dočasným premostením odhaduje primátor na 20-tisíc eur vrátane vypracovania projektovej dokumentácie, vybudovanie nábehov na most či pravidelných kontrol a skúšok. Na porovnanie uviedol, že mimoriadna autobusová linka stojí mesto mesačne takmer16-tisíc eur. Ďalšie náklady musia znášať samotní obyvatelia.