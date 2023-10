Spaľovať budú mŕtvych zo Slovenska aj zo zahraničia. V Banskej Bystrici spustili najmodernejšie kremačné pece

Je to Mercedes medzi autami. Takéto prirovnanie použil v súvislosti s novými kremačnými pecami v meste pod Urpínom primátor Ján Nosko. Momentálne sú v skúšobnej prevádzke, naplno by mali začať fungovať na prelome rokov. Nebožtíkov tam chcú voziť z celého Slovenska, no „v hľadáčiku“ je aj Poľsko.

Moderné kremačné pece v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

Staré kremačné pece v banskobystrickej časti Kremnička fungovali nepretržite 37 rokov, no ku koncu už boli na hrane životnosti. Ich údržba bola čoraz ťažšia po technickej aj finančnej stránke. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zo svojho rozpočtu vyčleniť potrebné peniaze a zrealizovať ich výmenu.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda kremačná pec, Banská Bystrica Otvor do jednej z pecí.

„Myšlienka rekonštrukcie kremačných pecí vznikla v roku 2016, kedy sme začali s prípravnými prácami. V roku 2018 schválilo mestské zastupiteľstvo na tento účel 1,45 milióna eur, zároveň sa vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa,“ hovorí primátor Ján Nosko. Vyhrala to poľská firma, ktorá práce odštartovala, no v roku 2020 skrachovala a rozostavaný projekt to stoplo.

Mesto sa dostalo do komplikovanej situácie, lebo nájsť niekoho, kto by na to nadviazal a zároveň prevzal záruku za celé dielo, bolo náročné. Dali si vypracovať znalecký posudok, v akom štádiu rozpracovanosti sa projekt nachádza, a začali hľadať nového partnera, ktorý by to dokončil. Objavila sa ďalšia poľská spoločnosť, ktorá ale nesplnila podmienky účasti. Napriek opakovaným výzvam nepredložila požadované doklady a vysvetlenia.

„Celé to skomplikovalo obdobie pandémie, kedy bola obmedzená mobilita ľudí a zahraničné úrady nefungovali naplno. Komunikovať sme mohli len online formou,“ pripomenul primátor. V roku 2022 takto začali do tretice hľadať nového partnera. Prostredníctvom trhových konzultácií oslovili niekoľko renomovaných spoločností zameraných na tento špecifický druh služieb. Napokon našli taliansku firmu, ktorá pece nielen vyrobila, ale aj dodala a inštalovala.

„Na Slovensku máme jednoznačne najmodernejšie kremačné pece. Keby som to mal porovnať, je to mercedes medzi autami. Všetko je pripravené na to, aby sa po strastiplných rokoch dostalo naše krematórium do plnej prevádzky. Momentálne je zatiaľ len v skúšobnej,“ doplnil Nosko s tým, že aktuálne čakajú na rozhodnutie kompetentných úradov a následne by malo dôjsť ku koaludácii.

Bez dymu a zápachu

Ivan Šabo, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES), pod ktoré spadá správa a prevádzka krematória, objasnil, že kolaudáciu odhadujú na prelome rokov. „Momentálne sa to testuje, merajú sa emisie a tak ďalej. Prvých tridsaťpäť nebožtíkov máme spálených, uvidíme, aké budú výsledky,“ povedal. Vysvetlil, že nové pece im talianska firma dodala s americkou technológiou, ktorá je jednou z najvyspelejších v Európe. Nechýbajú záruky, starajú sa o to, sú promptní. „V tom zložitom procese sme konečne mali šťastie,“ podotkol.

Šabo pokračoval, že kremácia zosnulého trvá zhruba hodinu, no je to dané tiež jeho váhou. Pripomenul, že od roku 2019 v Banskej Bystrici spopolnenie nevykonávali. „Keď budú nebožtíci, v dvoch peciach môžeme páliť aj nonstop. Potrebujeme sa pozviechať z predchádzajúcich rokov bez kremácií. Ekonomicky nás to likvidovalo,“ reagoval na otázku v súvislosti s kapacitou nového zaradenia.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda kremačné pece, digitálna obsluha, Banská Bystrica Digitálna obsluha spaľovania.

Novinka je unikátna napríklad filtrami, ktoré počas procesu vypúšťajú emisie a majú najmodernejšiu technológiu. „Ovzdušie nie je tak znečisťované. Predtým, keď sa tu pálilo, miestni videli čierny dym, no teraz si nevšimnú nič. Takisto zápach. V minulosti, pri nízkom tlaku, ho cítili. Teraz by sa nič také diať nemalo, táto technológia to vylepšila,“ tvrdí.

Slovensko, aj sever Poľska

Viceprimátor Martin Majling ozrejmil, že počas „výpadku“ ich pecí vozili asi osemdesiat percent nebožtíkov na kremáciu do Nových Zámkov. Niektorých do Nitry alebo Levíc. „Ďalšie krematóriá sú v Žiline, Bratislave a Košiciach, čiže celkovo ich je na Slovensku sedem. Je to veľmi špecifická oblasť, žiadna domáca firma by to postaviť nedokázala. Preto sme dodávateľa museli hľadať po celej Európe,“ poznamenal.

Pôvodný plán bol taký, že jedna pec vždy pôjde a druhú popritom zrekonštruujú. „Žiaľ, akonáhle sa jedna odstavila, do pár mesiacov padla aj tá ďalšia. Išlo o znak toho, že už je za hranicou životnosti. Stalo sa to začiatkom roka 2019. Odvtedy sa tu potom nespálilo ani jedno telo,“ uzavrel Majling.

Banská Bystrica by mala byť podľa Šaba spádovou oblasťou pre celé Slovensko, možno aj severnú časť Poľska. „Jednoducho to chceme rozbehnúť naplno. Niečo musíme urobiť z hľadiska marketingu, budeme podnikať a snažiť sa zarobiť čo najviac peňazí, aby sme pomohli ZAaRES-u a celému mestu,“ hovorí otvorene Šabo. Výhodou takéhoto pochovávania v porovnaní s iným je podľa neho v tom, že ide o rýchlejší proces. „Ale nie všetci sú s tým stotožnení. Niektorí stále uprednostňujú ísť do zeme,“ zhodnotil.

Ceny od 110 do 250 eur

Vedúci správy banskobystrického krematória a cintorínskych služieb Ján Snopko uviedol, že cenu kremácií platnú od februára meniť neplánujú. Je rovnaká, ako u novozámockého dodávateľa, ktorý to pre nich realizoval počas trojročnej „pauzy“.

„Komplexná cena kremácie je u nás 190 eur. V porovnaní s ostatnými krematóriami na Slovensku nie je najnižšia, no ani najvyššia. V iných mestách sa to pohybuje od 110 do 260 eur,“ povedal Snopko.

Zo šestnástich cintorínov, ktoré majú v správe, je problém s kapacitami v častiach Sásová a Rudlová, málo miest je tiež na rímskokatolíckom v centrálnej zóne. Pochovávajú tam už len ojedinele. V samotnej Kremničke sú kapacity dostatočné, no presné číslo vedúci nekonkretizoval.