Šoféri autobusov na strednom Slovensku by mali prísť o výhodný benefit. Cítia obrovskú krivdu

Odborári pred pár dňami upozornili, že takzvané režimky, čiže zvýhodnené cestovné pre zamestnancov vo verejnej autobusovej doprave, tiež ich príbuzných, v Banskobystrickom kraji od januára končia. Do platnosti sa má od tohto termínu dostať nová tarifa, ktorá lacnejšie cestovanie pre šoférov a ich blízkych nezahŕňa.

Zástupca odborárov SAD Lučenec Robert Molnár zdôraznil, že šoféri mali túto výhodu desiatky rokov a zrazu o ňu prídu. „Vnímame to ako obrovskú nespravodlivosť. Veď niektorí na tom mesačne ušetria do 150 eur. Keď sa im táto vymoženosť zoberie, výrazne to zasiahne ich rodinné rozpočty,“ povedal.

Podľa odborárov sa Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyhovára na to, že zamestnávateľ zvýhodnené cestovné nezohľadnil v nedávnej verejnej súťaži. Tarifu ale vydáva vyšší územný celok. Nový zákon z tohto roka hovorí, že dopravca o tento benefit pre vodičov môže požiadať, no župa ho musí schváliť. Ak k tomu nedôjde, vzniká problém.

„Zatiaľ sa cestovné výhody vo forme osobitnej tarify pre zamestnancov v doprave, ktorých okruh určil rozhodnutím v roku 2009 minister dopravy, poskytujú na základe dohody so zamestnávateľom a tarify, ktorú schválil BBSK,“ uviedol Molnár. Zároveň potvrdil, že od januára budúceho roka má prísť do platnosti nová tarifa zverejnená župou, ktorá už túto osobitnú tarifu neobsahuje. „Našou primárnou požiadavkou je jej zachovanie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov,“ poznamenal.

„Je nepredstaviteľné, že by vodiči mali prísť, po 75 rokoch, o tento podstatný benefit. Zvlášť v dobe, keď začína byť ich akútny nedostatok to bude mať na nich a ich rodiny vážne sociálne dopady,“ uzavrel Molnár.

Autobusová stanica v Lučenci.

Veľký rozdiel

Na autobusovej stanici v Lučenci sme oslovili viacerých vodičov. Zaujímalo nás, čo si o tejto avizovanej novinke myslia. Viacerí nad tým bez slov krútili hlavami, ďalší reagovali len stručne. „Nehoráznosť, svinstvo,“ prehodili odchádzajúc zo svojich stanovíšť. O niečo výrečnejší bol zamestnanec, ktorý sa predstavil ako Jozef.

„Naša SAD-ka vraj tú vec nedala do zmluvy, chyba je údajne na jej strane,“ povedal. On sám si režimky pochvaľuje, bez nich by to mali v rodine finančne podstatne náročnejšie. „Rovnako to majú kolegovia. Veď máme manželky, deti, využíva sa to naplno,“ pokračoval Jozef. „Môj syn teraz cestuje do školy za päť centov – bez režimky by to mal denne za jedno euro. On ale dochádza, sem do mesta, len z neďalekej obce. Sú však takí, ktorým cestujú deti desiatky kilometrov do Banskej Bystrice alebo Štiavnice,“ vysvetlil. Spresnil, že v takom prípade zaplatia za jednosmerný žiacky lístok zhruba 2,20 eur, čo je v porovnaní s piatimi centami obrovský rozdiel.

Zastavili sme sa tiež na „autobuske“ vo Zvolene. Vodič Ivan Pohanka, na ktorého sme natrafili, sa poriadne rozohnil. „Toto tu ani za socializmu nebolo, že by ľudia nemali nárok na takéto veci. Teraz to robia tí, ktorí sú nanažratí. Potrebujú ešte viacej a ľuďom chcú zobrať všetko, čo môžu,“ povedal nahnevane. „Robíme za tisíc eur a ešte nám stopnú aj ten voľný lístok,“ dodal znechutene.

O kúsok ďalej sme sa prihovorili ďalšiemu šoférovi, ktorý tiež netajil sklamanie. „Mnohí majú vo svojich povolaniach výhody a my nemáme mať žiadne?“ pýta sa Pavel. „Každý deň šoférujeme autobusy, pričom jediným plusom sú práve režimky. Dosť biedne zarábame a ak nám ich zoberú, bude to voči nám nespravodlivé,“ mieni. „Ja už síce malé deti nemám, ale chlapom, ktorým ešte chodia do školy, tá zľava pomôže,“ povedal.

Vodič autobusu Ivan Pohanka hroziacu „stopku" takzvanej režimky poriadne skritizoval.

Čakajú na stanovisko

„Riešenie tohto problému bolo a aj v súčasnosti je výlučne v kompetencii BBSK ako objednávateľa verejnej dopravy v kraji,“ tvrdí asistentka predstavenstva SAD Lučenec Nikola Ľalík. „Vo veci možného riešenia preto odporúčame obrátiť sa na jeho zástupcov,“ doplnila Ľalík.

Hovorkyňa Banskobystrickej župy Lenka Štepáneková reagovala, že kraju záleží na tom, aby boli vodiči adekvátne platovo ohodnotení. Tiež aby mali dostupné benefity v rámci zákonných podmienok, ktoré im ich umožňujú poskytnúť. Spomenula pritom zákonné limity verejného obstarávania, na základe ktorého boli uzavreté nové zmluvy s dopravcami.

„Tieto postupy sme dopravcom vysvetlili aj na osobnom stretnutí. S cieľom stabilizovať situáciu aj v oblasti vodičov bol objednávateľom verejnej prímestskej dopravy (BBSK) predložený návrh, ktorý má situáciu riešiť a zamestnancov zahŕňa do novej tarifnej zľavovej skupiny,“ tvrdí Štepáneková. „Na oficiálne stanovisko dopravcov k tomuto návrhu čakáme,“ poznamenala.

Hovorkyňa pokračovala, že zároveň tiež nastavili valorizačný kľúč platov vodičov nadštandardne výhodne. „Znamená to, že autobusárom, ktorí v kraji jazdia na linkách prevádzkovaných vo verejnom záujme, rastú platy rýchlejšie ako priemerná mzda v odvetví – práve vďaka tomuto jednému percentu bonifikácie,“ dodala.

Inde bez problémov

V Žilinskom, Bratislavskom a Košickom kraji majú, v rámci verejnej autobusovej dopravy, tiež nové zmluvy, no tam zľavy pre šoférov platia, bez problémov, aj naďalej.

„Zamestnanecké výhody, takzvané režimky, v našom kraji ostávajú v platnosti. Preprava za osobitné cestovné z dopravnej karty je určená pre vymedzený okruh osôb – zamestnancov u zmluvných dopravcov a ich deti,“ objasnila hovorkyňa Žilinskej župy Eva Lacová. Zľavnené cestovné z dopravnej karty však majú možnosť využívať aj ďalší – dôchodcovia, bývalí zamestnanci dopravných podnikov (ak u zmluvného dopravcu pracovali aspoň desať rokov), vdovy, vdovci, siroty po týchto zamestnancoch, no tiež ich manželky či manželia.

Sociálny benefit zvýhodneného cestovania pre zamestnancov zmluvného dopravcu Bratislavského samosprávneho kraja potvrdila tiež hovorkyňa tamojšej župy Lucia Forman. „Počíta sa s ním aj v nasledujúcom období,“ povedala.