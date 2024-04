Park s megasochami je v Muráni absolútnou novinkou. Nechýbajú v ňom ani živé zvieratá

Obrovisko Video Zdroj: TV Pravda

Nápad vytvoriť Obrovisko vznikol vlani, pričom samotné práce odštartovali v novembri. Zamestnankyňa tohto rodinného parku Eva Balážová nám vysvetlila, že v podstate išlo o veľmi praktické riešenie. „Videli sme, že sysľovisko, ktoré je hneď oproti tomuto areálu, láka každoročne vždy viac ľudí. Ponuku cestovného ruchu na Muránskej planine sme preto chceli rozšíriť,“ povedala. Zároveň nás pozvala na prechádzku týmto unikátnym parkom.

Vstup do neho je jasne vyznačený – vchádza sa tam rovno z parkoviska pri hlavnom ťahu. Odtiaľ sme kráčali, po chodníkoch vysypaných štrkom, mierne do kopca. Celý areál sa vlastne nachádza akoby v lese. „Samozrejme, muselo sa to tu upravovať – stabilizovať cestičky aj podlažie. Tie sochy sú totiž veľmi ťažké, jedna má päť ton. Niektoré dosahujú výšku sedem až deväť metrov,“ ukázala na spomínané diela.

Pohľad nám hneď padol na veľkých drevených obrov. „Sú traja – Bažúr, Nomán a Leši, ktorý sa opiera o lavičku. Mená sme im vymysleli my, pričom sme sa inšpirovali slovanskou mytológiou,“ ozrejmila.

„Hračkárske“ lamy

Medzi sochami nechýba ani ten najväčší symbol tejto lokality – syseľ. Neprehliadnuteľná je tiež sova spojená so zaujímavou legendou. „Mária Séčiová, známa aj ako Muránska Venuša, ktorá kedysi žila na tunajšom hrade, sa vlastne prevtelila do podoby sovy a poletujúc to tu stráži,“ priblížila zamestnankyňa parku. Len kúsok od tohto nočného tvora je precízne vyrezaný koník a pár metrov od neho strom s množstvom vtáčích búdok. „Sami sme zvedaví, aké obyvateľstvo sa do nich časom nasťahuje,“ podotkla s úsmevom.

Okrem malebných sôch to v parku spestrujú aj živé zvieratká. Pristavili sme sa pri troch alpakách, ktorých milé oči a hustá srsť vzbudzovali dojem, akoby sme sa pozerali na zväčšené plyšové hračky. V rámci kontaktnej mini zoo ich tam deti môžu kŕmiť aj pohladkať. „Sú tu lamy alpaky, kamerunské kozičky, ovečky, mini prasiatko, poníky, pribudnú tiež zajačiky,“ vymenovala Balážová obyvateľov Obroviska, ktoré je v regióne úplnou novinkou.

„Momentálne fungujeme len v skúšobnej prevádzke, aby sme vedeli, čo ešte potrebujeme doladiť. Preto sme to sprístupnili už na Veľkú noc, kedy sme tu zažili zatiaľ najväčší nápor. Aj teraz sem, priebežne, prichádzajú návštevníci, no oficiálne otvorenie nás čaká koncom apríla,“ povedala.

Počas prechádzky parkom sme natrafili na partiu mladých Rožňavčanov, ktorí si práve robili fotografie pri soche Bažúra. Netajili, že novinka ich zaujala. „Pri sysľoch sme už v minulosti boli, no sem, na Obrovisko, sme prišli prvýkrát. Je to tu veľmi pekné,“ zhodli sa. „Je fajn vidieť tie vyrezávané diela a zároveň nás teší možnosť kŕmiť zvieratká,“ doplnili.

Pekné zábery si turisti môžu urobiť aj sediac alebo stojac na obrej lavičke, o ktorú sa opiera spomínaný Leši. Dostanú sa na ňu dreveným rebríkom, pričom v pozadí vidieť krásnu muránsku prírodu. Najvýraznejší je kontrast medzi človekom a týmto megavýtvorom vtedy, keď na lavičke pózujú najmenšie deti – v porovnaní s obrom vyzerajú naozaj ako trpaslíci.

Od sysľov k obrom

Balážová nám ukázala aj jednu z troch dreveníc, ktoré v areáli ponúkajú možnosť zážitkového ubytovania. „Je to v rodinnom parku, takže z terasy je výhľad priamo na lamy, z ďalšej chatky zase na ovečky s kozičkami. No a keďže ide naozaj o zážitkové ubytovanie, je tu suchá toaleta,“ podotkla. Pripomenula, že v noci je tam úplná tma a ticho. „Krásne odtiaľto vidieť hviezdy – zvlášť z vyhliadkovej lavičky ten pohľad naozaj stojí za to,“ uzavrela.

Majiteľmi nového rodinného parku sú dvaja mladí muži, ktorí v regióne podnikajú – Matej Gabaj a Jozef Lopušek, ktorí sú aj autormi celého nápadu. „Prišlo to tak spontánne. V podstate tam bola len lúka a les – na začiatku sme nevedeli, čo tam urobíme. Začínali sme s myšlienkou, že tam osadíme len veľkú lavičku s výhľadom na planinu, teda so skalou v pozadí,“ hovorí Gabaj. Postupne to však vo svojom pláne začali dopĺňať sochami a zvieratami. Problém s pozemkom nemali, v ich vlastníctve je od roku 2018. Zostávalo už len rozhodnúť, čo s ním.

„Rôznych malých sôch v podobe líšok či medvedíkov je na Slovensku veľa, chceli sme preto niečo väčšie. Jednoducho nové a neopozerané. No a najmä sme cítili, že sysľovisko treba doplniť o ďalšiu atrakciu, kde si to odtiaľ ľudia, ktorí sem merajú toľkú cestu, môžu namieriť,“ objasnil. Rezbárov, ktorí si na náročnú prácu trúfli, najali dvoch – jeden je z Česka, no hlavného, ktorý to mal celé pod palcom, našli v Mýte pod Ďumbierom.

„Naše zadanie bolo, že to musí byť veľké. K tomu sa napasovala obria lavička, ktorú som zase postavil ja. Všetko je to robené z ihličnatého dreva rôznych druhov,“ poznamenal Gabaj. Dodal, že park plánujú mať otvorený celoročne, teda aj v zime.

Niektorí už na sociálnych sieťach stihli kritizovať, že tento park je len ďalšou „komerčnou pohromou“, no väčšine ľudí sa projekt páči. Do tejto skupiny sa radí aj starosta obce Muráň Roman Goldschmidt. „Vnímam to pozitívne. Zase sa urobilo niečo nové pre turistov, ktorí prídu do nášho regiónu a zdržia sa tu o nejaký čas dlhšie,“ mieni starosta.