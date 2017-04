Ruskí motorkári začali na Slovensku svoju jazdu

Agentúre TASS to povedal hovorca ruského veľvyslanectva na Slovensku Nikolaj Sevšunov. Do Českej republiky by motorkári mali doraziť 4. mája.

„Noční vlci položili vence pri pomníkoch vojakov Červenej armády na Dukle a vo Svidníku na východe Slovenska,“ povedal Sevšunov. Upozornil, že táto oblasť zažila najkrutejšie bitky proti Hitlerovej armáde. Dukliansky priesmyk, ktorý sa fašisti snažili udržať za každú cenu, otvoril sovietskym vojskám cestu do Československa, do­dal.

Na obrade uctenia pamiatky padlých vojakov sa zúčastnilo tiež niekoľko desiatok motorkárov zo strednej Európy, vrátane Slovenska, Českej republiky a Poľska.