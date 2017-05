Babiš navrhol za svojho nástupcu poslanca ANO Pilného

Český minister financií Andrej Babiš (ANO) navrhol premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi (ČSSD) za svojho nástupcu poslanca ANO a šéfa hospodárskeho výboru Poslaneckej snemovne Ivana Pilného.

Babiš oznažil Pilného za „nezávislého človeka, ktorý nie je bábkou.“

„Myslím si, že je to dobrý kandidát, je to skúsený človek, riadil veľké firmy, je skúsený v biznise. V ekonomike sa vyzná a dobre vystupuje na verejnosti,“ vysvetlil Babiš prečo si vybral Pilného za svojho nástupcu.

O tom, kto Babiša nahradí v ministerskom kresle, v utorok do noci rokovalo vedenie hnutia ANO. Česká televízia uviedla, že ďalšími adeptmi boli ministerka pre miestny rozvoj Karla Šlechtová a minister spravodlivosti Robert Pelikán.

„Toho kandidáta, ktorého navrhneme, nebude mať dôvod odmietnuť. Čo sa bude diať, keď to meno premiér nebude akceptovať, nebudem komentovať. Nechcem dávať žiadne odkazy a vyhrážky, podľa toho, ako sa zachová, si každý urobí obraz, ako sa pán premiér zachová,“ povedal v utorok večer Babiš.

Vzpomínám si, jak si Ivan Pilný stěžoval, že ho hnutí nutilo, aby na chvíli hrál rebela. Jakou roli má asi zahrát teď? Užitečného idiota? — Jan Novotny (@JanNovotny) 17 May 2017

Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek v utorok vyhlásil, že by sa hnutie malo držať pravidla „tri a dosť“. Sobotka už v pondelok odmietol, že by Babiša vystriedal Brabec či námestníčka Schillerová. Tá by bola podľa premiéra iba Babišovou predĺženou rukou.

Vyčítal jej tiež, že nesie zodpovednosť za kritizovaný pomalý a veľmi neochotný prístup ministerstva financií a daňovej správy ku kontrolám firiem, ktoré emitovali korunové dlhopisy.