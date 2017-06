Približne 500 ukrajinských veteránov z Donbasu spáchalo samovraždu

Minister poznamenal, že podľa medzinárodného štandardu približne 90 až 95 percent vojakov, ktorí sa vrátia z vojenských operácií, majú zdravotné a sociálne problémy. Tretina z nich potom trpí posttraumatickým syndrómom, kvôli ktorému často spáchajú samovraždu.

„Podľa informácií medzinárodného centra pre ľudské práva La strada Ukraina sa už v roku 2015 počet rodín veteránov z Donbasu, v ktorých dochádza k domácemu násiliu, zvýšil až osemnásobne,“ povedal Avakov. Bojových operácií na východe Ukrajiny sa pritom zúčastnilo približne 280 500 Ukrajincov.

Minister dodal, že počet ľudí, ktorí trpia posttraumatickým syndrómom môže byť až niekoľkonásobne vyšší. Podľa neho je totiž potrebné započítať aj ľudí, ktorí boli v dôsledku bojov nútení región opustiť, alebo v ňom ešte stále žijú.

Ukrajine tak podľa ministra hrozí rovnaký scenár, akým si prešli napríklad Spojené štáty, kde si po vietnamskej vojne vzalo život niekoľko tisíc bývalých vojakov.

Ukrajinská vláda by preto podľa Avakova mala vypracovať komplexný celoštátny program, ktorý by zmiernil negatívne dôsledky posttraumatického syndrómu ako sociálneho javu. „Z hľadiska spoločenského vojna končí iba vtedy, keď sa jej posledný vojak začlení späť do spoločnosti,“ povedal minister.