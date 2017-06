Slovensko má v boji o medicínsku agentúru maličičkú výhodu

Brexit pred EÚ postavil otázku presunu bankovej a medicínskej agentúry z Británie do niektorého z členských štátov. O druhú menovanú má záujem aj Slovensko, na území ktorého sa takáto inštitúcia únie ešte nenachádza. Bratislava preto pri výbere žiada aj zohľadnenie tohto kritéria.

O medicínsku agentúru má okrem Slovenska záujem okolo dvadsať štátov. Summit EÚ riešil vytvorenie mechanizmu výberu, na základe ktorého by krajiny jednu či druhú agentúru získali. Na stretnutí lídrov, ktoré sa začalo vo štvrtok a bude pokračovať v piatok, Slovensko zastupoval premiér Robert Fico.

"V politike platí krásne pravidlo, že žiadna funkcia nie je taká malá, aby ju niekto nechcel. Žiadna európska inštitúcia nie je taká malá, aby ju nikto nechcel,“ povedal pred summitom Fico na stretnutí v Brne s českým premiérom Bohuslavom Sobotkom a rakúskym kancelárom Christianom Kernom v rámci schôdzky takzvaného slavkovského formátu.

"Sme svedkami toho, že prakticky každý členský štát EÚ prejavil záujem o dve agentúry z Veľkej Británie. Za Slovensko môžem povedať, že sa uchádzame o liekovú agentúru,“ povedal premiér.

O mechanizme výberu sa vo štvrtok rozhodlo v Bruseli po uzávierke tohto vydanie denníka Pravda. Jedným z modelov, ktorý pred rokovaním podporovala veľká väčšina krajín, bolo hlasovanie štátov.

„Každá krajina musí pripraviť komplexnú ponuku, Európska komisia návrhy vyhodnotí. Nie však kvalitatívne. Skôr pôjde o sumár toho, čo štáty ponúkajú. Potom sa bude hlasovať,“ uviedol slovenský veľvyslanec pri EÚ Peter Javorčík.

"Krajiny budú mať v prvom kole šesť hlasov. Tri pridelia tomu štátu, ktorý preferujú najviac, dva druhému a jeden tretiemu. Tri najúspešnejšie krajiny postúpia do druhého kola, kde už každý štát bude mať jeden hlas. Ak nikto v druhom kole nezíska nadpolovičný počet hlasov, tak do tretieho sa dostanú už len dve krajiny, medzi ktorými vyberieme,“ vysvetlil Javorčík.

Slovensko je štát, na území ktorého sa nenachádza žiadna agentúra. V porovnaní s inými krajinami by to mohlo zavážiť. "Je to malá, ale naozaj maličičká komparatívna výhoda. Budeme sa o agentúru seriózne uchádzať, ale na konci budeme rešpektovať výsledok,“ povedal Fico.

Projekty budú štáty predkladať do konca júla. Do úvahy sa budú brať veci ako sídlo agentúry, dostupnosť štátu, v čom Slovensko stavia aj na viedenské letisko. Dôležité sú však aj záležitosti ako možnosti práce pre rodinných príslušníkov stoviek pracovníkov agentúry či dobré školy pre ich deti. O presune agentúr by sa malo rozhodnúť v novembri.