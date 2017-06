V prieskume Briti prvýkrát v premiérskej úlohe preferujú Corbyna pred Mayovou

V čele vlády by ho podľa ankety agentúry YouGov, ktorú v piatok zverejnil denník The Times, videlo radšej než súčasnú premiérku 35 percent Britov. Rozdiel však činí len jeden percentuálny bod.

Konzervatívna strana premiérky Mayovej prišla v nedávnych predčasných parlamentných voľbách o väčšinu v parlamente, a musí tak teraz hľadať podporu u severoírskej Demokratickej unionistickej strane (DUP). Hoci už v stredu kráľovná Alžbeta II. predstavila parlamentu legislatívny plán novej vlády, Mayová dohodu o podpore svojho menšinového kabinetu s desiatimi poslancami DUP stále neuzavrela.

V pravidelnom prieskume, v ktorom sa agentúra YouGov pýta respondentov na to, koho by radšej videli v premiérskom kresle, porazil Corbyn Mayovú prvýkrát. Kým lídra opozície za potenciálne lepšieho ministerského predsedu označilo 35 percent opýtaných, Mayovej dôveru vyslovilo 34 percent opýtaných. Zhruba 30 percent respondentov si nebolo istých, kto by ich krajinu riadil lepšie.

Mayová v posledných dňoch prišla o časť sympatií verejnosti okrem iného v súvislosti s požiarom obytného vežového domu Grenfell Tower v západnej časti Londýna. Kritici premiérke zazlievali okrem iného to, že sa hneď po tragédii, ktorá si vyžiadala prinajmenšom 79 obetí, nestretla s postihnutím obyvateľmi domu a dobrovoľníkmi, ktorí im pomáhali. Podľa britských médií sa ale Mayová poučila a s ľuďmi z londýnskej štvrti Finsbury Park, v ktorej v pondelok zaútočil terorista pri mešite, sa stretla ešte v ten istý deň.