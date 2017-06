Bývalá členka pravicového Národného frontu sa zaľúbila a pomohla tak migrantom

V utorok sa ocitla pred súdom – obvinená z pašovania ľudí, pretože pomohla trom migrantom dostať sa do Británie. Do jedného z nich sa totiž zaľúbila. Svoj čin 45-ročná vdova neľutuje.

Kedysi viedla „jednoduchý život“. Jej muž bol hraničiar, ktorý chcel vstúpiť do Národného frontu a kandidovať v komunálnych voľbách. Ako policajt nemohol, tak kandidovala ona. Roky túto krajne pravicovú stranu obaja volili, až kým muž pred siedmimi rokmi nezomrel na rakovinu.

Béatrice Huretová. Autor: Reuters, PASCAL ROSSIGNOL

Ako napísala v knihe – Calais, moja láska – zlom pre ňu nastal v jeden chladný februárový deň pred dvoma rokmi. Po ceste z práce zastavila stopárovi – sudánskemu mladíkovi, ktorý chcel ísť do Calais. A tak prvýkrát vstúpila do „Džungle“, tábora, kde bolo vlani 10-tisíc migrantov, ktorí sa chceli dostať do Británie. Je to len 20 kilometrov od miesta, kde žila s matkou a so synom, ale prvý raz sa cítila „ako vo vojnovej zóne s koncentračnými tábormi“. Po tomto šoku tam chodila pravidelne – nosila jedlo, šaty.

Po roku stretla 37-ročného Mokhtara. Bol v skupine Iráncov, ktorí si na protest proti chystanému búraniu Džungle zašili ústa. Béatrice sa zaľúbila. Nejaký čas býval u nej, ale túžba odísť do Británie ho neopustila. Odhovárala ho od plánu dostať sa tam cez kanál La Manche na člne. Napokon cez internet kúpila loďku. Pred vyše rokom sa na nej Mokhtar a dvaja jeho priatelia vystrojení ako rybári vydali na plavbu. Pri britských brehoch ich zachránila pobrežná stráž.

Mokhtar, kedysi učiteľ perzštiny, napokon dostal v Británii vytúžený azyl a povolenie pracovať. Béatrice za ním chodí každé dva týždne. Dva mesiace po jeho plavbe však u Beatrice zaklopali policajti. Držali ju vo väzbe, kde kedysi pracoval jej muž, ako podozrivú z pašovania ľudí, neskôr ju prepustili na kauciu. Dostala sa dokonca na zoznam ľudí, ktorí sú rizikom pre krajinu, kde sú väčšinou podozriví radikáli.

V Boulogne-sur-Mer sa včera začal súdny proces s ňou a ďalšími troma obvinenými. Hrozí jej desať rokov väzenia a vysoká pokuta, žaloba žiada pre ňu a ďalšieho aktivistu z Džungle rok podmienečne. Huretová nie je jediná vo Francúzsku, ktorá takto pomohla migrantom. Začiatkom roka sa pred súdom v Nice ocitol 37-ročný farmár Cédric Herrou, ktorý za pomoc migrantom pri prechode hraníc z Talianska do Francúzska dostal pokutu 3-tisíc eur. Minulý týždeň ho z podobného dôvodu opäť zatkli.