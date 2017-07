Poľský Senát schválil kontroverznú reorganizáciu najvyššieho súdu. Ľudia hovoria o zrade

Senátori tak nevzali do úvahy varovania Európskej komisie ani protesty v uliciach poľských miest. Aby norma, ktorá podľa kritikov v Poľsku aj v zahraničí ohrozuje nezávislosť poľskej justície, nadobudla platnosť, musí ju ešte podpísať prezident Andrzej Duda.

V uliciach Varšavy davy skandovali podľa agentúry AP na adresu senátorov vládneho Práva a spravodlivosti (PiS): „Zradcovia, zradcovia, zradcovia!“ Demonštranti dočasne zablokovali výjazd zo Senátu, aby zákonodarcovia za PiS nemohli odísť.

K protestujúcim vyšli podľa webu denníka Gazeta Wyborcza opoziční senátori a poďakovali im za podporu. „Robili sme, čo sme mohli,“ povedali.

Zákon prešiel pomerom hlasov 55 ku 23, dvaja senátori vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá ho presadzovala, Aleksander Bobko a Jaroslaw Obremski, sa hlasovania zdržali. Podľa tejto normy bude môcť minister spravodlivosti sudcov najvyššieho súdu poslať do penzie a sám obsadiť ich miesta.

Najvyšší súd pritom v Poľsku rozhoduje o platnosti volieb. Kritici zmien preto poukazujú na to, že ak by voľby neskončili v prospech PiS, mohol by ich ním obsadený najvyšší súd vyhlásiť za neplatné.

Vláda premiérky Beaty Szydlovej všetky výhrady voči zmenám v justícii odmieta ako neopodstatnené. Reformy vraj občanom PiS sľubovalo pred voľbami, pretože poľské súdnictvo sa od pádu komunizmu v roku 1989 nezmenilo. Sudcovia sú údajne z veľkej časti skorumpovaní a nepodliehajú demokratickej kontrole.

Na pondelok je naplánovaná schôdzka prezidenta Dudu s prvou predsedníčkou najvyššieho súdu Malgorzatou Gersdorfovou. Hlava štátu by zmeny v justícii mohla vetovať. Duda, ktorý bol v minulosti členom PiS, však iné kontroverzné zákony presadzované touto stranou podpisoval.