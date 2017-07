Vymyslel si Trump vyjadrenie pre syna o schôdzke s ruskou právničkou?

Vyhlásenie, v ktorom syn amerického prezidenta Donalda Trumpa začiatkom júla popisoval svoje minuloročné stretnutie s ruskou právničkou, pochádza z hlavy šéfa Bieleho domu. Napísal to denník The Washington Post (WP) s odkazom na niekoľko zdrojov z prezidentovho okolia.

Sám prezident podľa nich trval na tom, aby vo vyhlásení bolo zaznamenané, že rozhovor sa netýkal americkej volebnej kampane.

Objektom záujmu médií aj výborov Kongresu vyšetrujúcich údajnú súčinnosť osôb napojených na Kremeľ s Trumpovým volebným tímom sa Donald Trump junior stal po tom, čo na verejnosť prenikla informácia o jeho schôdzke s Nataliou Veselnickou. Právnička, ktorá má podľa médií kontakty na ruské vedenie, mu údajne ponúkala kompromitujúce informácie o Hillary Clintonovej.

Krátko potom, čo 8. júla informáciu zverejnil denník The New York Times, sa Trumpovi poradcovia zhodli, že jeho najstarší syn musí čo najskôr podrobne zareagovať. Podľa washingtonského denníka však celú vec zobral do rúk prezident, ktorý poradcom počas letu zo summitu G20 v Hamburgu reakciu svojho syna nadiktoval.

Zverejnené vyhlásenie hovorilo o tom, že stretnutie sa týkalo predovšetkým programu adopcie ruských detí a volebná kampaň nebola jej témou. To sa po niekoľkých dňoch ukázalo ako nepravdivé tvrdenie, lebo z e-mailov Trumpa mladšieho vyplynulo, že mu Veselnická ponúkala informácie o Clintonovej.

„Toto nebolo nutné,“ povedal podľa WP jeden z poradcov o prezidentovej aktivite pri vzniku synovho vyhlásenia. „Teraz môže niekto tvrdiť, že práve prezident sa pokúšal zverejniť zavádzajúce informácie,“ dodal Trumpov človek.

Možné marenie vyšetrovania ruskej kauzy teraz skúma zvláštny vyšetrovateľ Robert Mueller a poradcovia prezidenta majú obavy, že snaha vytvoriť synovo nepravdivé vyhlásenie môže prezidentovi priťažiť.

Trump už vyvolal vlnu kritiky tým, že údajne s cieľom potlačiť vyšetrovanie možných ruských väzieb na svoj volebný tím v máji vyhodil šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, čo oficiálne zdôvodnil nespokojnosťou s jeho prácou.

Prezident tiež dal nedávno najavo nechuť k ďalšiemu pôsobeniu ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa, podľa médií tiež kvôli ruskému prípadu. Práve Sessionsov úrad menoval vyšetrovateľa Muellera, na ktorého odvolanie si vraj tiež Trump brúsi zuby.

Vplyv Ruska na americké prezidentské voľby objasňujú popri FBI a Muellera aj štyri kongresové výbory. Trump popiera akékoľvek spojenie s Moskvou a vyšetrovanie označuje za hon na čarodejnice.