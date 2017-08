Ruská 'neviditeľná' stíhačka dostala názov. Blíži sa jej aktívne nasadenie?

Ruská "neviditeľná" stíhačka Suchoj, ktorá prvýkrát vzlietla pred siedmimi rokmi, dostala oficiálny názov Su-57, čo sa považuje za signál, že sa blíži nasadenie nového stroja do pravidelných jednotiek. "Je rozhodnuté, lietadlo je pomenované, ako dieťatko po pôrode. Odteraz mu budeme hovoriť Su-57," vyhlásil veliteľ letectva Viktor Bondarev vo vysielaní ruskej armádnej televízie Zvezda.

Až doteraz sa pre stroj, ktorý má byť ruským náprotivkom amerických stíhačiek F-22 Raptor, používalo továrenské označenie T-50 či skratka vývojového programu PAK-FA čoby „perspektívny letecký systém frontového letectva“. Su-57 má byť prvým zásadne novým bojovým lietadlom vyvinutým v Rusku od rozpadu Sovietskeho zväzu a býva tiež označovaný za prvú ruskú stíhačku piatej generácie.

Agentúra Interfax pripomenula, že minulý mesiac, po ukončení úvodnej etapy štátnych skúšok prototypu T-50, Bondarev ohlásil, že sa začne výroba prvej série nových lietadiel, ktorá by mala dosahovať 12 kusov. Prvý stroje z tejto výroby, ktoré ešte nedostanú novo vyvíjané motory, by sa podľa výrobcu mali dostať do rúk vojakov v roku 2019.

Prototyp „neviditeľnej“ ruskej stíhačky sa prvýkrát vzniesol do vzduchu 29. januára 2010, viac ako desať rokov po F-22. Ruské ministerstvo obrany vtedy plánovalo stroje nakupovať už od roku 2015, avšak médiá a analytici boli skeptickejší a odhadovali, že vývoj potrvá ešte desať rokov.

F-22 Raptor, ktorému sa ruský stroj podobá, prvýkrát vzlietol v roku 1997 a medzitým sa vyrobili skoro dve stovky týchto strojov. Spojené štáty ich nedodávajú ani svojim najbližším spojencom. Medzitým USA v spolupráci s ďalšími krajinami vyvinuli a zaviedli do výzbroje ľahší doplnok Raptora, stíhačku F-35.

Hlavným zadaním Su-57 je zabezpečiť vzdušnú nadvládu v stanovenej oblasti, k čomu má napomôcť obtiažne odhaľovanie radarmi a infračervenými snímačmi a schopnosť dosahovať nadzvukovú rýchlosť bez prídavného spaľovania.

Stroj sa má tiež vyznačovať mimoriadnou obratnosťou, novou avionikou a radarom, umožňujúcim útočiť na vzdušné i pozemné ciele za akéhokoľvek počasia a v akejkoľvek dobe. K štartu aj k pristátiu mu majú stačiť pomerne krátke dráhy.