Trump i Kim skúšajú, kto žmurkne prvý

Šéf Bieleho domu Donald Trump a pchjongjanský diktátor Kim Čong-un akoby hrali detskú hru, kto žmurkne prvý. Od toho, kto prvý stratí rozvahu a predvedie, že jeho hrozby nie sú iba prázdnym blafovaním, pritom závisí veľmi veľa. V stávke je aj postoj kľúčového regionálneho hráča – Číny.

Severná Kórea by sa mala „dať dokopy“, lebo sa dostane do „ťažkostí, aké mala máloktorá krajina pred ňou“, pohrozil najnovšie Trump. „Vojenské riešenia sú teraz úplne v hre a my máme prst na spúšti, ak by Severná Kórea postupovala nerozumne. Dúfajme, že si Kim Čong-un zvolí inú cestu!“ napísal v piatok šéf Bieleho domu na Twitteri.

Jeho predchádzajúce varovania Pchjongjangu podľa neho „možno neboli dosť tvrdé“. Tri dni predtým pritom odkázal, že „Severná Kórea by sa radšej nemala viac Spojeným štátom vyhrážať, ak však bude, narazí na ohnivú zlobu, akú svet nevidel“.

Pchjongjang na Trumpove varovania reagoval vyhlásením, že „dôkladne skúma“ možnosť raketového útoku na americký tichomorský ostrov Guam, kde majú USA leteckú a námornú základňu so 7 000 vojakmi. „Rozumný dialóg s týmto chlapíkom zbaveným rozumu nie je možný, naňho platí len najhrubšia sila,“ píše sa v severokórejskom vyhlásení.

O pláne, ktorý ráta s tým, že rakety vypálené na Guam dopadnú do mora 30 až 40 kilometrov od ostrova, by podľa oficiálnej agentúry KCNA mohol Kim Čong-un rozhodnúť v priebehu nasledujúceho týždňa.

Trump na možné ohrozenie Guamu reagoval slovami, že ak Pchjongjang Spojeným štátom niečo vyvedie, bude musieť byť „veľmi, veľmi nervózny“. Šéf Bieleho domu tiež vyhlásil, že Čína by pri riešení severokórejskej krízy mohla urobiť viac. „Nazdávam sa, že oveľa viac aj urobí,“ dodal.

Peking však vyčkáva so svojím postojom na rozuzlenie krízy. Obom znepriateleným signálom pritom vysiela signály, že ak budú konať neuvážene, Čína sa od nich odvráti. Keď severokórejská armáda zaútočí na Spojené štáty, Čína by pri prípadnej americkej odvete mala byť neutrálna.

Ak by, naopak, útok ako prvé uskutočnili Spojené štáty s Južnou Kóreou, Čína by sa mala pokúsiť ich zastaviť, napísal anglojazyčný oficiálny denník vládnucej Čínskej komunistickej strany Global Times.

"Čína by mala dať jasne najavo, že ak Severná Kórea ako prvá odpáli rakety, ktoré by ohrozovali americkú pôdu, Čína zostane neutrálna,“ cituje z článku Global Times agentúra Reuters. "Keď Spojené štáty a Južná Kórea zaútočia, pokúsia sa zvrhnúť severokórejský režim a zmeniť politický systém na Kórejskom polostrove, Čína im v tom zabráni,“ dodal denník.

Čína už niekoľko mesiacov tvrdí, že nemá na Pchjongjang taký vplyv, aby ho dokázala prinútiť začať vyjednávať o severokórejskom jadrovom a raketovom programe. Rovnako je vraj bezmocná v snahe presvedčiť obe krajiny, aby prestali so svojej politikou vojenských hrozieb.

Z vyhrocovania kórejskej krízy je nervózne aj Rusko. Moskva v piatok vyzvala Pchjongjang a Washington, aby sa pripojili k rusko-čínskemu plánu na zmiernenie napätia. Jeho súčasťou je zmrazenie severokórejských raketových testov a vyhlásenie moratória na veľké americko-juhokórejské vojenské manévre, aké Washington a Soul plánujú na posledných desať augustových dní.