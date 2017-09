Schulzovu SPD by podľa prieskumov volilo len 20 percent Nemcov

Nemecká sociálna demokracia (SPD) v aktuálnom prieskume verejnej mienky pre televíziu ARD klesla na 20 percent, čo by bol jej najhorší výsledok v dejinách spolkovej republiky. Konzervatívna únia CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej desať dní pred nemeckými parlamentnými voľbami jasne vedie s podporou 37 percent voličov. Tretia by v tejto chvíli bola protimigračná Alternatíva pre Nemecko s 12 percentami.

Sociálni demokrati sa ešte na jar pohybovali v prieskumoch na úrovni koaličných partnerov z CDU/CU, odvtedy však s drobnými prestávkami stále klesajú. Ak vo voľbách do Spolkového snemu 24 septembra skutočne dostanú len 20 percent hlasov, tak si ešte o tri percentuálne body pohoršia oproti svojmu doterajšiemu minimu z roku 2009.

SPD a jej lídra Martina Schulza teraz môže upokojovať snáď iba to, že v ďalších prieskumoch má strana o tri až štyri percentuálne body vyššiu podporu, ako i fakt, že viac než 40 percent voličov stále nie je istých, komu dá svoj hlas. Päťdesiatsedem percent opýtaných uviedlo, že sa ešte pevne nerozhodli.

S AFD nechce spolupracovať nik

Za najdôležitejšie témy, ktoré ovplyvnia ich rozhodnutie, ľudia považujú školskú politiku (veľmi dôležitá pre 64 percent opýtaných), boj proti terorizmu (59 percent), zaistenie v starobe (57 percent) a boj proti kriminalite (56 percent).

Do Spolkového snemu by sa podľa aktuálneho prieskumu dostali aj slobodní demokrati (FDP) s 9,5 procenta, Levica s deviatimi percentami a Zelení s 7,5 procenta. Vzniknúť by tak v podstate mohla buď ďalšia veľká koalícia, alebo vláda zložená z CDU/CSU, slobodných demokratov a Zelených. Pre prvý variant se v prieskume vyslovilo 45 percent priaznivcov CDU/CSU, pre druhú o jeden procentuálny bod viac.

AfD by sa s 12 percentami s prehľadom po prvý raz dostala do Spolkového snemu. Spoluprácu s ňou ale všetky ostatné strany vylučujú. Prečo, naznačuje i postoj 79 percent Nemcov, podľa ktorých sa strana nedostatočne dištancuje od pravicovo extrémistických pozícií. Na druhú stranu by sa 21 percentám ľudí zdalo dobré, aby AfD v parlamentu bola.