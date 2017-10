Rakúsko ide doprava, hodnotí voľby tlač. Kurz môže byť najmladším premiérom v EÚ

Komentátori očakávajú utvorenie koalície týchto dvoch strán, ale upozorňujú aj na obrovské očakávania vkladané do pravdepodobného budúceho kancelára Kurza.

Liberálny denník Die Presse vo svojom úvodníku píše, že Rakúsko sa dnešným dňom politicky posúva o kus ďalej doprava. „Politická krajina roku 2017 chtiac nechtiac odráža to, ako sa v roku 2015 skutočne posunula mienka v Rakúsku,“ napísal rešpektovaný denník.

V čase utečeneckej krízy podľa denníka vláda veľkej koalície dlho argumentovala a konala proti mlčiacej väčšine v krajine. „To ukázal nedeľný volebný výsledok celkom zreteľne,“ usudzuje Die Presse.

Teraz je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby sa znovu nevynorili dva hlavné problémy, s ktorými sa potýkala predchádzajúca koalícia ÖVP-FPÖ z roku 2000, teda nedostatok vhodných osobností a korupcia.

Európa mala už aj premiérov mladších ako 30 rokov Sebastian Kurz sa môžu vo svojich 31 rokoch stať nielen najmladším premiérom v histórii Rakúska, ale aj najmladším úradujúcim premiérom z krajín Európskej únie. Nikto zo súčasných predsedov vlád dvadsaťosmičky ani nenastúpil do funkcie mladší ako on, v minulosti však mali niektoré európske krajiny ešte mladších šéfov vlád. Výber najmladších súčasných európskych premiérov: Leo Varadkar – potomok indického imigranta a doposiaľ najmladší muž na čele írskej vlády, sa stal premiérom Írska v júni 2017 vo veku 38 rokov.

(Kliknutím na obrázok zväčši, Írsky premiér Leo Varadkar.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, CLODAGH KILCOYNE Juri Ratas – estónsky premiér sa ujal moci v novembri 2016 vo veku 38 rokov.

– estónsky premiér sa ujal moci v novembri 2016 vo veku 38 rokov. Volodymyr Hrojsman – ukrajinský premiér sa ujal funkcie v apríli 2016 vo veku 38 rokov.

– ukrajinský premiér sa ujal funkcie v apríli 2016 vo veku 38 rokov. Charles Michel – najmladší premiér v histórii belgického kráľovstve stál na čele belgickej vlády v októbri 2014 vo veku 38 rokov. Výber najmladších európskych premiérov od roku 1900: Ahmet Zogu – predsedom vlády Albánska sa stal v roku 1922 vo veku 27 rokov. V rokoch 1925 až 1928 bol prezidentom krajiny a v rokoch 1928 až 1939 stál na čele Albánska ako kráľ Zog I.

– predsedom vlády Albánska sa stal v roku 1922 vo veku 27 rokov. V rokoch 1925 až 1928 bol prezidentom krajiny a v rokoch 1928 až 1939 stál na čele Albánska ako kráľ Zog I. Mario Frick – premiér Lichtenštajnska v rokoch 1993 až 2001, nastúpil do funkcie vo veku 28 rokov.

– premiér Lichtenštajnska v rokoch 1993 až 2001, nastúpil do funkcie vo veku 28 rokov. Milo Djukanovič – na čele vlády Čiernej Hory stál prvýkrát v roku 1991 vo veku 29 rokov, s prestávkami bol premiérom až do roku 2016. V rokoch 1998 až 2002 bol prezidentom krajiny.

(Kliknutím na obrázok zväčši, Stanislav Gross na archívnej snímke z roku 2009. Po odchode z politiky sa ospravedlnil voličom, že nesplnil ich nádeje. Bol najmladším premiérom v českých dejinách.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Rene Volfik Branko Crvenkovski – dvojnásobný predseda vlády Macedónska, premiérom sa prvýkrát stal v roku 1992 vo veku 29 rokov. V rokoch 2004 až 2009 bol prezidentom krajiny.

– dvojnásobný predseda vlády Macedónska, premiérom sa prvýkrát stal v roku 1992 vo veku 29 rokov. V rokoch 2004 až 2009 bol prezidentom krajiny. Ilir Meta – premiérom Albánska sa stal v roku 1999 vo veku 30 rokov, od júla 2017 je prezidentom krajiny.

– premiérom Albánska sa stal v roku 1999 vo veku 30 rokov, od júla 2017 je prezidentom krajiny. Pandeli Majko – dvojnásobný premiér Albánska, prvýkrát sa postavil do čela vlády v roku 1998 vo veku 30 rokov.

– dvojnásobný premiér Albánska, prvýkrát sa postavil do čela vlády v roku 1998 vo veku 30 rokov. Stanislav Gross – najmladší premiér v histórii samostatnej ČR, na čele vlády stál v roku 2004 vo veku 34 rokov.

Tiež ľavicovo liberálny Der Standard súdi, že Rakúsko je po nedeli politicky viac napravo a nie je to príliš prekvapivé, rovnako ako víťazstvo Kurza. „Kurz viedol takmer bezchybnú maratónsku kampaň. Nevyskytli sa žiadne prechmaty, ale ani obsahové rohy a hrany, ktoré by stáli za zmienku a na ktorých by uviazol,“ píše Der Standard.

Žiadnej veľkej chyby sa podľa komentára denníka nedopustila ani FPÖ, ktorá dokonca ani nemusela príliš tvrdo zdôrazňovať svoj tvrdý postoj voči uchádzačom o azyl, keď tento „part od nej priateľsky prevzala ÖVP“, myslí si Der Standard. Šéf FPÖ Heinz-Christian Strache sa tak mohol prezentovať ako skúsený štátnik.

"Čierno-modrá (ÖVP-FPÖ) koalícia nie je len možná, ale berúc do úvahy nenávistnú kampaň, ktorú proti sebe zviedli červení (sociálni demokrati, SPÖ) a čierni, aj pravdepodobná. Na ústavnú čierno-modrú väčšinu to síce nestačí, ale príliš vzdialená nie je. To je najviac alarmujúce zo všetkých správ z tejto volebnej nedele, "domnieva sa Der Standard.

Podľa denníka Kurier núti k zamysleniu hlavne Stracheho výrok, že takmer 60 percent voličov vlastne volilo program FPÖ. „Vo volebnej kampani bolo príliš málo vecných tém, tie musia byť nastolené pri rokovaní o vláde,“ napísal Kurier.

Podľa viedenského denníka Wiener Zeitung sa Rakúsko nachádza v prelomovom bode. „Akokoľvek sa teraz ÖVP môže tešiť na vytúženého dobytia kancelára, stoja pred Kurzom ťažké časy,“ predpokladá denník Österreich. Kurz totiž bude musieť podľa denníka vysvetliť, ako si zmenu v skutočnosti predstavuje.

Sľúbené nové usporiadanie ministerstiev je podľa denníka síce dobrý nápad, ale nezlepší život občanov. A v Európskej únii bude musieť Kurz vysvetľovať, prečo do vlády priviedol stranu, ktorá ešte vlani chcela vystúpiť z eurozóny a možno aj z EÚ.

Regionálny denník Salzburger Nachrichten upozorňuje, že do Kurza vkladali veľké očakávania. „Latka pre mladého víťaza volieb je položená vysoko, veľmi vysoko. V triumfe, ako je tento, už leží zárodok budúcej porážky. Sebastiana Kurza budú posudzovať podľa očakávania, ktoré vyvolal. Tie sú obrovské,“ zhodnotil Salzburger Nachrichten.