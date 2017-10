Česko po voľbách smer nezmení

Podľa prieskumov verejnej mienky sa do snemovne dostane až osem strán, ktoré budú zastupovať azda všetky názorové smery od krajnej pravice v podaní Slobody a priamej demokracie (SPD) Tomia Okamuru až po komunistov.

Lenže nielen rozdrobenosť politickej scény vzbudzuje neistotu. Posledné prieskumy ukazovali, že víťazom volieb bude so ziskom okolo 25 percent hnutie ANO Andreja Babiša, ktoré bolo doteraz súčasťou vlády a bez ktorého bude len ťažko možné zložiť budúcu koalíciu.

Nečitateľná politika

"Už sa ďalej nedá prehliadať, že ANO nemá pre zahraničnopolitickú agendu ani hovorcu, ani expertízu,“ uviedla v článku s názvom Aká bude Babišova zahraničná politika? riaditeľka Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Vlaďka Votavová. Odborníčka pripomína, že tento problém sa ešte zväčšil odchodom bývalého eurokomisára Pavla Teličku z ANO.

Babišovo hnutie zostáva v oblasti zahraničnej politiky nečitateľné aj pre rozporné vyjadrenia jeho lídra a nejasný program. Podľa analýzy AMO, ktorá sa pozerala na volebné manifesty strán, ide naozaj o vágne predstavy. Babišovci do značnej miery ponúkajú všetko všetkým. Vo vzťahu k Rusku hovoria o zaručení územnej integrity v Európe, čo je jasný odkaz na Krym a agresiu Moskvy na východe Ukrajiny.

Na druhej strane však ANO umiernene hovorí o novej stratégii EÚ pre vzťahy s Ruskom, ktorá má umožniť ich rozvoj a posilniť bezpečnosť v Európe.

Podobné je to so vzťahom k Európskej únii. "Babiš v niekoľkých tohtoročných rozhovoroch otvorene podporil pozíciu Česka mimo tvrdého jadra únie a zreteľne sa vymedzuje proti akejkoľvek ďalšej integrácii. Čitateľovi programových téz hnutia ANO v tomto kontexte nie je jasné, prečo sa program takmer v každej druhej vete oháňa európskym riešením,“ pripomenula Votavová.

Napriek veľkej neistote súvisiacej s volebným výsledkom si však šéf Inštitútu pre európsku politiku Europeum Vladimir Bartovic nemyslí, že Česko smeruje do ešte výraznejších euroskeptických a proruských vôd.

"Nevnímam to tak dramaticky. Je to možné, ale nevidím to ako pravdepodobné. Samozrejme, existuje variant, že Babiš sa po voľbách dohodne s ODS a okamurovcami. To je podľa mňa jeden nebezpečný scenár. Druhý je ANO s tichou podporou komunistov alebo SPD,“ povedal pre Pravdu Bartovic.

Protest proti Andrejovi Babišovi v Prahe.

Ako však expert pripomína, ANO je veľkou neznámou, ktoré sa dokonca ešte v čase mení. "Hnutie bolo výrazne proeurópske. Pod vplyvom lídra a volebnej kampane otočilo. Osobne si však myslím, a môžem sa kruto mýliť, že to je politická rétorika, ktorá sa po voľbách zmení. Ľudia v ANO sú výrazne proeurópski. Aj po odchode Teličku, ktorý už nemohol počúvať, čo Babiš rozpráva,“ uviedol Bartovic.

Podobne je to aj v širšom kontexte zahraničnej politiky. "Okrem komunistov a Okamuru vidia všetky strany potrebu zakotvenie Česka v euroatlantickom priestore. Babiš občas hral na predvolebnú strunu, keď hovoril, že by nemali byť sankcie proti Rusku. Ale to je to isté, čo hovorí aj slovenský premiér Robert Fico. Nevidel by som v tom nejaké jasné spochybňovanie euroatlantickej orientácie. Nezabúdajme, že Babiš má veľký biznis v Nemecku,“ povedal Bartovic.

Koho zaujíma zahraničná politika?

Výrazné zmeny po voľbách nepredpokladá ani Michal Kořan z pražského Ústavu pre medzinárodné vzťahy. Podľa neho je možné, že bude pokračovať súčasná koalícia, ktorú tvoria ČSSD, ANO a ľudovci. Samozrejme, ak bude mať v novej 200-člennej snemovni dostatok poslancov na vládnutie.

Odborník pripomína, že zahraničná politika takmer vôbec nebola prítomná vo volebnej kampani. "Jediné témy, ktoré sa otvárali, boli euro a údajný diktát Bruselu, čo sa týka utečencov a kvót. Inak zahraničná politika verejnosť nezaujíma. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že väčšina strán je skeptická k EÚ. Lenže to je celkový politický kontext a niečo iné môže byť reálny výkon vládnutia.

Preto, ako by som si mal na niečo staviť, tak poviem, že veľa sa toho po voľbách v Česku nezmení. Je veľká šanca, že bude pokračovať podobná koalícia ako teraz. Ale zase, neklamme si. Ani táto vláda Česko z hľadiska európskej politiky nikam nedostala. A môj predpoklad je, že sa na tom príliš veľa nezmení,“ vysvetľuje pre Pravdu Kořan.