Bělobrádek: Pomôžme si so Slovenskom v ekonomickej diplomacii

Odkedy ste od roku 2010 lídrom KDU-ČSL, strana sa vo voľbách stále zlepšovala. Aký volebný zisk by vás teraz uspokojil?

Lepší než v posledných voľbách, keď sme dosiahli 6,78 percenta hlasov.

Na druhej strane, položili ste si opakovane otázku, čo je dôvod, pre ktorý KDU-ČSL nie je schopná vo voľbách do Poslaneckej snemovne dosiahnuť dvojciferný percentuálny výsledok?

Je to dané historicky. Česi majú stále KDU-ČSL zafixovanú ako klerikálnu stranu pre ľudí, ktorí chodia do kostola. V skutočnosti máme rovnaký kresťansko-demokratický stredový program, s ktorým naše partnerské strany v Nemecku vyhrávajú voľby. Bude to chcieť ešte čas, aby sme presvedčili českého voliča o pravdivosti nášho sloganu „Chcete žiť ako v Nemecku a Rakúsku? Tak voľte ako v Nemecku a Rakúsku“.

V médiách zazneli vaše slová, že pokračovanie vládnej spolupráce s ANO si viete predstaviť, ale nie s Andrejom Babišom ako budúcim premiérom. Prečo ho odmietate ako možného šéfa vlády?

Máme svoje zásady. Nikdy nepôjdeme do vlády s komunistami a extrémistami. A odmietame aj trestne stíhané osoby. Nie je v tom nič osobné.

Čo považujete za piliere vášho volebného programu, ktoré by mali prilákať voličov, a zároveň viete garantovať, že dané sľuby by sa skutočne dali finančne realizovať?

Náš program má viac ako 220 konkrétnych bodov. Našou hlavnou prioritou je však rodina. Už v minulých voľbách sme sľúbili znížiť dane pracujúcim rodičom a tento sľub sme splnili. Rovnako ako viac než 80 percent našich volebných priorít. To nie je zlé na stranu, ktorá má 14 poslancov v 200-člennej Poslaneckej snemovni. Takže dokážeme svoje sľuby presadiť.

S čím teda prichádzate teraz?

S rodinným balíčkom daňových zliav a bonusov vo výške 60 miliárd českých korún. Tie peniaze sa však nikam nestratia. Zostanú vo vreckách rodinám a tie ich investujú do výchovy svojich detí a do spotreby. Máme spočítané, že vďaka tomu, že sa tieto peniaze niekoľkokrát otočia, výsledný dosah v rozpočte bude pár miliárd korún či dokonca neutrálny.

Ostatne, štát by tie peniaze z daní aj tak minul a zrejme menej užitočne. Chcem zdôrazniť, že ide o podporu rodičov, ktorí pracujú. Tí, čo žijú zo sociálnych dávok, nič navyše nedostanú. Chceme, aby sa roztvárali nožnice medzi tými, čo sa snažia, a tými, čo sa dlhodobo vyhýbajú práci. Pracovať sa musí vyplatiť.

Našimi ďalšími dvoma prioritami sú dostupné bývanie pre mladé rodiny a seniorov a zdravé české potraviny. Bola to KDU-ČSL, kto pred rokmi rozbehol boj proti dvojakej kvalite potravín.

KDU-ČSL a KSČM: niektoré strany už pripúšťajú spoluprácu s komunistami. Aký je váš postoj k nim?

Ako som už povedal: zásadne odmietavý.

O vzťahoch medzi Českom a Slovenskom politici na oboch stranách hovorievajú, že sú nadštandardné. Určite sa však ešte dajú zlepšiť. Čo by ste konkrétne považovali za prínosné?

Určite viac projektov v oblasti spoločnej obrany. Môžeme si vypomôcť, ušetríme miliardy a vzájomne si podporíme domáce zbrojovky. Dôležitá je tiež energetika a rozvoj technologickej infraštruktúry. Spolupráca v EÚ funguje skvelo. Ale dokážem si predstaviť aj vzájomnú podporu v ekonomickej diplomacii. Sme malé krajiny závislé od exportu a nemôžeme mať diplomatov všade.

Čoraz viac sa hovorí o jadre EÚ. Pokiaľ ide o Česko, súvisí to aj so zavedením spoločnej európskej meny. Podporujete zavedenie eura?

KDU-ČSL je za euro. Slovenský príklad ukazuje, že napriek počiatočným problémom spoločná európska mena prináša rast ekonomiky a miezd. Musíme však najprv presvedčiť o výhodách eura českú verejnosť, ktorá je k nemu teraz veľmi skeptická.