Madrid pri obmedzení autonómie Katalánska zrejme prevezme políciu

V rozhovore pre španielsky rozhlas tiež uviedol, že katalánska vláda má ešte čas vývoj zvrátiť, a to do konca budúceho týždňa, než bude obmedzenie autonómie schvaľovať španielsky Senát. Martínez tiež uviedol, že cieľom dočasného obmedzenia autonómie budú nové voľby v regióne. Tie by sa podľa piatkovej informácie španielskej televízie mohli konať v januári.

„Bolo by komplikované, aby bezpečnosť zostala v rukách katalánskej vlády po tom, čo sa stalo,“ povedal Martínez. Dodal, že predpokladá, že kompetencie bezpečnostných zložiek, ktoré teraz spadajú pod katalánske ministerstvo vnútra, prejdú na španielsku vládu, respektíve na španielske ministerstvo vnútra. Už skôr médiá písali aj o tom, že Madrid prevezme fiškálne právomoci Katalánska, k čomu už čiastočne prikročil v lete.

Konkrétne opatrenia zamerané na obmedzenie katalánskej autonómie bude španielska vláda prerokovávať na sobotňajšej mimoriadnej schôdzi. Rozhodla sa tak potom, čo katalánsky premiér Carles Puigdemont vo štvrtok opäť pohrozil vyhlásením nezávislosti, zároveň ale vyzval Madrid k dialógu. Člen vedenia ľudovcov Martínez v piatok uviedol, že katalánska vláda sa obmedzeniu právomocí môže ešte vyhnúť, ak do týždňa, ako rozhodne Senát, prestane porušovať ústavu a vyhlási predčasné regionálne voľby.

To ale v piatok odmietol podpredseda katalánskej vlády Oriol Junqueras. „Zvolanie volieb nie je najlepšia možnosť ďalšieho postupu. Máme mandát z referenda 1. októbra a ten naplníme,“ napísal Junqueras na Twitteri s odkazom na referendum o nezávislosti.

Katalánci na protest vyberajú svoje peniaze z veľkých bánk

„Žijeme v štáte, kde korupčníci sú na slobode a Jordi Cuixart a Jordi Sánchez vo väzení. Najlepšia možnosťou je nová republika,“ uviedol tiež Junqueras s pripomienkou dvoch separatistických lídrov, ktorí sú vo väzbe od pondelka kvôli obvineniu zo vzbury. Tej sa mali dopustiť organizovaním protestov 20. septembra, ktoré zvolali po tom, čo španielska polícia vykonala kvôli plánovanému referendu raziu na úradoch katalánskej vlády a zadržala skupinu katalánskych úradníkov.

Za prepustenie Cuixarta a Sáncheza sa už niekoľko dní konajú v Barcelone manifestácie. V piatok začali organizácie Katalánske národné zhromaždenie (ANC) a Omnium Cultural, ktorých dvaja šéfovia sú vo väzbe, akciu #laforcadelagent (Sila ľudí). V piatok napríklad majú ľudia ukázať svoju silu tým, že budú vyberať svoje peniaze z veľkých bánk v Katalánsku (predovšetkým tak mali urobiť medzi 08:00 a 09:00 SELČ). Klienti bánk Banco Sabadell a CaixaBank mali týmto spôsobom vyjadriť svoj nesúhlas s presunom sídla oboch finančných ústavov mimo Katalánsko, ku ktorému sa ich vedenie rozhodla kvôli obavám z neistej situácie v prípade nezávislosti regiónu.

Nové voľby, ktoré by vyhlásil Madrid po prevzatí autonómie, by sa mohli konať v januári. Vyhlásila to v piatok socialistická politička Carmen Calvová, podľa ktorej sa na tom dohodla ľudovecká vláda so socialistami.