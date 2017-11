Egypt otvoril priechod s Pásmom Gazy, odchádzajú tisíce Palestínčanov

Egypt v sobotu otvoril hraničný priechod v Rafahu medzi svojím územím a palestínskym Pásmom Gazy. Stalo sa tak prvýkrát od 1. novembra, kedy hnutie Hamas odovzdalo kontrolu nad hraničnými priechodmi v Pásme palestínskej samospráve Mahmúda Abbása v Ramalláhu na Západnom brehu Jordánu.

Na egyptské územie vošla ráno prvá desiatka autobusov, informovali podľa agentúry AFP palestínske zdroje.

Egypt v sobotu otvoril hraničný priechod v Rafahu. Autor: Reuters, IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Rafah bude podľa nich otvorený tri dni. Povolenie k odchodu dostali väčšinou chorí, študenti alebo osoby, ktorým uzavretie priechodu bránilo v návrate do cudziny, kde pracujú.

Žiadosť o povolenie vycestovať podalo až 20-tisíc osôb

„Egypt otvoril hraničný priechod pre humanitárne prípady zaregistrované na úradoch Hamasu,“ uviedol zdroj AFP. Civilní zamestnanci i bezpečnostní príslušníci na palestínskej strane hranice sú zamestnanci vlády palestínskej samosprávy na Západnom brehu Jordánu vedenej Ramím Hamdalláhom.

Žiadosť o povolenie vycestovať do Egypta podalo až 20-tisíc osôb z enklávy Pásma Gazy. Stovky z nich podľa AFP ešte v sobotu čakali na schválenie svojej žiadosti, aby mohli nastúpiť do autobusu a odísť do Egypta.

Dohoda Hamasu s Fatahom

Hamas vyhral v roku 2006 voľby na palestínskych územiach, ale vláda, v ktorej bol zastúpený, nezískala medzinárodnú dôveru a rozpadla sa. V bojoch s umiernenejším Fatahom potom o rok neskôr opanoval Pásmo Gazy. Abbásov Fatah si podržal vládu na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Egypt odvtedy hranicu s Pásmom Gazy prakticky blokoval z obáv pred extrémistami z Hamasu a priechod otváral skôr nárazovo.

Tento rok v októbri počas rozhovorov v Egypte dosiahli Hamas a Fatah dohodu o politickom zmierení. V rámci nej Hamas odovzdal kontrolu nad Pásmom Gazy Abbasovmu kabinetu, ktorý sa teší uznaniu Západu. Rokovania medzi Hamasom a Fatahom majú v Káhire pokračovať 21. novembra, úplné odovzdanie kontroly má byť uskutočnené do 1. decembra. Otvorenie hranice medzi Pásmom Gazy a Egyptom je podľa pozorovateľov veľkým testom praktického napĺňania novej dohody.