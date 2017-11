Ukrajinská armáda hľadá nových vojakov v baroch či kaviarňach

Podľa ľvovského gubernátora nočné ukrajinské podniky navštevuje "zlatá mládež", ktorá by "najprv mala slúžiť vo vojsku a až potom sa baviť".

Návšteva nočného klubu v centre Ľvova na západe Ukrajiny skončila pre tucet mladíkov odovzdaním povolávacieho rozkazu do armády, ktorá bojuje v Donbase na východe krajiny proti proruským separatistom. Na spôsoby, akými si vojsko pomáha k posilám, upozornila ukrajinská redakcia spravodajskej stanice BBC.

Nie veľmi múdri vojenskí komisári tvrdia, že vraj robia nábor do armády za pomoci polície. Takéto tvrdenia sú nepriateľská provokácia. náčelník ukrajinskej polície Serhij Knjazev

Zamaskovaní ozbrojenci v nepriestrelných vestách začiatkom mesiaca urobili záťah v populárnej ľvovskej pasáži Kriva Lipa plnej barov a kaviarní, ktorých návštevníci nakoniec skončili pri odvode pred vojenskou komisiou. Podobná razia sa ešte predtým odohrala aj v kyjevskom klube Jugendhub a nedávno tiež v Ternopile. Podľa BBC ide teda zrejme o „premyslenú taktiku“.

Najprv armáda, potom zábava

Ľvovský gubernátor akciu podporil. Nočné podniky podľa neho navštevuje „zlatá mládež“, ktorá by „najprv mala slúžiť vo vojsku a až potom sa baviť“. Ombudsman naopak označil armádnu akciu za protizákonnú a posťažoval sa generálnej prokuratúre, ktorá doteraz nereagovala.

Armáda tak chce pokračovať v tom, čo označuje za „odovzdávanie povolávacích rozkazov na verejných miestach“.

„Dievčatá nechali odísť, chlapcov pustili až potom, čo skontrolovali ich študentské indexy v nejakej databáze,“ opísala záťah návštevníčka baru Paradox v spomínanej ľvovskej pasáži.

Policajti vraj pátrali po imigrantoch

„Nebol to žiadny záťah, nikto nebol zatknutý, všetko sa veľmi preháňa,“ tvrdil novinárom ľvovský vojenský komisár Oleksandr Tiščenko. Podľa neho išlo o policajnú akciu, pričom policajti vraj pátrali po imigrantoch a až pri kontrole dokladov zistili, že majú čo do činenia s mladíkmi, ktorí sa vyhýbajú odvodu do armády – a tak ich rovno celý tucet predviedli pred odvodné komisiu.

Všetko sa teda podľa armády odohralo v súlade so zákonom, podľa ktorého policajti – na rozdiel od vojakov – majú právo civilistom kontrolovať doklady.

Sami policajti ale armádnu verziu popreli. „Nie veľmi múdri vojenskí komisári tvrdia, že vraj robia nábor do armády za pomoci polície. Takéto tvrdenia sú nepriateľská provokácia. Polícia sa nikdy nepletie do vecí ozbrojených síl,“ zdôraznil náčelník ukrajinskej polície Serhij Knjazev.

Výcvik ukrajinskej armády.

Doplniť 9 000 nováčikov

Ukrajinskú armádu má počas jesenného odvodu doplniť asi 9 000 nováčikov vo veku od 20 do 27 rokov. Kvótu sa vraj podarilo naplniť z troch štvrtín, miestami ale pracovníci vojenských veliteľstiev podľa BBC pripúšťajú, že všetko je horšie než predtým, a tak náčelníci musia postupovať „tvorivým spôsobom“.

Tí, ktorí sa vojenskej povinnosti snažia vyhnúť, v kreativite nezaostávajú. Vrcholom je vraj prípad z Vinnycje, kde sa dvadsaťdvaročný mladík oženil s nevlastnou sestrou svojej vlastnej babičky, aby pri odvodovej komisii mohol žiadať o odklad, pretože sa stará o nemohúcnu osemdesiatdvaročnú manželku.

Žold mladých neláka

Povinná služba v armáde bola na Ukrajine zrušená na jeseň 2013, ale už o rok neskôr bola obnovená kvôli bojom na východe krajiny, ktoré si doteraz vyžiadali vyše 10 000 mŕtvych.

Ani žold, ktorý v prepočte činí mesačne asi 100 eur, mladých mužov do armády neláka.

„Ľudia sa teraz boja ísť do kaviarne a radšej sedia doma,“ hovorí devätnásťročná Sofia z Ľvova. Jesenné odvody skončia na Ukrajine 28. novembra.