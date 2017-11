Flynnovi právnici prestali komunikovať s Trumpovým tímom

Podľa denníka The New York Times (NYT), ktorý túto informáciu zverejnil, by to mohlo znamenať, že Flynn začal spolupracovať s osobitným vyšetrovateľom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Robertom Muellerom.

V rámci vyšetrovania právnici obhajoby v Spojených štátoch bežne zdieľajú informácie so svojimi kolegami, ktorí stoja na rovnakej strane. Podľa tlačovej agentúry AP je však neetické, aby takáto komunikácia pokračovala, ak chce jedna zo strán sporu vyrokovať dohodu s prokurátormi.

Sám NYT vo svojom článku priznáva, že ukončenie spolupráce samo o sebe nie je dôkazom o chystanej či prebiehajúcej spolupráci Flynna s osobitným vyšetrovateľom Muellerom. Podľa informácií amerického denníka sú však Trumpovi právnici o tomto dôvode prerušenia komunikácie presvedčení.

Flynn do roku 2014 viedol vojenskú rozviedku DIA, vlani potom Trumpovi pomáhal s prezidentskou kampaňou. Po Trumpovom januárovom nástupe do Bieleho domu slúžil prezidentovi ako hlavný bezpečnostný poradca.

O rokovaní s Rusmi vraj neprehovoril omylom

Po 24 dňoch vo funkcii musel však Flynn odstúpiť pre svoje nejasné väzby na Rusko. Viceprezidentovi Mikeovi Penceovi najprv povedal, že pred prezidentskou inauguráciou nehovoril s ruským veľvyslancom Sergejom Kisljakom o amerických sankciách proti Rusku. Neskôr pripustil, že s Kisljakem rokoval a že to Penceovi nepovedal omylom.

Právni zástupcovia Flynna aj jeho syna Michaela Flynna mladšieho, ktorý so svojím otcom úzko spolupracoval, odmietli informácie denníka The New York Times komentovať. „Nikto by z toho nemal robiť závery, že to znamená, že by generál Flynn spolupracoval (s vyšetrovateľom Muellerom) proti prezidentovi,“ povedal Trumpov právnik Jay Sekulow.

Okrem role v údajnom ruskom zasahovaní do amerických prezidentských volieb Muellerov tím preveruje tiež Flynnovu lobistickú činnosť so zameraním na obvinenia z prania špinavých peňazí, klamstvo federálnym agentom aj na jeho úlohu v možnom pláne únosu Fetthulaha Gülena, hlavného oponenta tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zo Spojených štátov do Turecka.