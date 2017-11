Rusom pri hľadaní argentínskej ponorky pomáha obrovské lietadlo s robotom

„Skupina špecialistov odletela lietadlom An-124,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany.

Súčasťou tímu je aj veliteľ a operátori diaľkovo riadeného bezposádkového podvodného stroja Pantera Pljus, potápači špecializovaní na prácu vo veľkých hĺbkach a tiež ich lekár. Veliteľom tímu je náčelník výskumného centra pre záchranné podvodné technológie, kapitán Sergej Bašmakov.

Robot Pantera Pljus vie pracovať v hĺbke do 1 000 metrov a je vybavený dvoma mechanickými rukami, ktorými môže napríklad obsluhovať pílu, schopnú prerezávať konštrukcie s hrúbkou až 90 milimetrov, uviedla ruská televízia pred tromi rokmi, keď záchranársky prostriedok zaradili do výzbroje Baltskej flotily. Celé zariadenie, podstatne rozširujúce možnosti vojenských záchranárov, sa zmestí do troch kontajnerov, a tak je ľahké ho prepraviť na každé miesto Zeme.

Do pátrania po stratenej ponorke sa už zapojila ruská oceánografická loď, vybavená dvoma sondami, ktoré sa dokážu ponoriť až do hĺbky šiestich tisíc metrov. Ruskú pomoc ponúkol prezident Vladimir Putin svojmu argentínskemu náprotivkovi pri stredajšom telefonickom rozhovore.

Do pátrania po stratenej ponorke so 44 ľuďmi na palube sa už zapojili tisíce ľudí z viac než desiatky krajín, zatiaľ však neúspešne. Šanca na prežitie 44 členov posádky je už veľmi malá, pretože podľa expertov vzduch v tejto ponorke vydrží od posledného ponorenia maximálne na desať dní. Ponorka pri poslednom kontakte hlásila technickú poruchu, zrejme problém s batériami.

Sám Putin zažil v počiatkoch svojho pôsobenia na čele štátu skazu jadrovej ponorky Kursk, ktorá sa potopila počas manévrov v Barentsovom mori aj so 118 ľuďmi na palube. Až po štyroch dňoch požiadal Putin o pomoc Britániu a Nórsko.