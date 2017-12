Čo bude so snom Schulza o európskej federácii?

O veľkom pláne, ktorý by sa zapísal do dejín Európy, hovoril pred voľbami a rozpráva o ňom aj teraz, keď sa chystá na rozhovory o možnom vytvorení veľkej koalície.

Líder nemeckej sociálnej demokracie zaujal pred pár dňami na sneme strany návrhom, aby do ôsmich rokov vznikli Spojené štáty európske. V kampani tvrdil, že keby sa federácia stala skutočnosťou pred zhruba 90 rokmi, zabránila by vypuknutiu druhej svetovej vojny. Svoju víziu rozšíril o to, aby išlo o realitu v roku 2025.

O predstave Schulza sa skôr diskutuje v Berlíne a, naopak, málo za hranicami Nemecka. Kancelárka Angela Merkelová poznamenala, že si želá užšiu spoluprácu v EÚ, ale dala najavo, že o federácii neuvažuje. Veľmi kritický je na adresu Schulza vplyvný konzervatívny poslanec Alexander Dobrindt: „Niekto, kto chce vytvoriť do roku 2025 Spojené štáty európske, kto chce rozpustiť národné štáty v najbližších ôsmich rokoch a kto chce vyhodiť každého, čo sa nepodriadi diktátu EÚ, sa musí označiť za európskeho radikála,“ povedal podľa serveru Politico. Schulz totiž vyhlásil, že kto by nesúhlasil s federáciou, mal by odísť z únie.

Schulz tvrdí, že jeho návrh je rozumný a ubezpečuje, že veľký spolok krajín by nevyzeral tak ako za Atlantikom: „Nebola by to forma Spojených štátov amerických na európskom území,“ poznamenal pre stanicu Deutsche Welle. Vysvetlil, že určitý typ federácie považuje za nutnosť. Upozornil, že zvlášť po brexite zostávajúcich 27 členov EÚ potrebuje zlepšiť spoluprácu, pričom Lisabonská zmluva dostatočne nerieši veľa problémov, ktoré vznikajú vo vzťahoch medzi krajinami únie a aj vo vzťahu k iným štátom.

Podpredseda Európskeho parlamentu Pavel Telička, ktorý je z Česka, si myslí, že netreba podporiť Schulzov plán. Hlbšiu integráciu vidí ako logickú v niektorých oblastiach, ale nie vo všetkom: „Neznamená to, že máme smerovať k federálnym štruktúram,“ povedal včera v Českej televízii.