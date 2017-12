SPD sa vyslovila za začatie predbežných rozhovorov s CDU/CSU

Na tlačovej konferencii v Berlíne o tom informoval predseda SPD Martin Schulz. Jeho strana pritom ďalej trvá na tom, že rozhovory, ktoré zrejme začnú v januári, nemusia vyústiť len k pokračovaniu veľkej koalície, ale napríklad aj k menšinovej vláde. Merkelová rozhodnutie sociálnych demokratov uvítala.

„Vychádzame z toho, že so sondovacími rozhovormi začneme v januári. Chceme ich doviesť ku koncu čo možno najrýchlejšie,“ povedal Schulz, ktorý by bol rád, aby rozhovory skončili už v polovici januára. Na 14. januára chystá SPD predbežne zjazd, ktorý by mal výsledky rokovaní schváliť. Termín zjazdu sa ale ešte môže posunúť.

Presnejšiu predstavu o ďalších termínoch aj spôsobe vyjednávania by podľa Schulza mala priniesť schôdzka vedúcich predstaviteľov SPD a CDU/CSU, ktorá sa uskutoční v stredu. Jeho strana chce okrem programových priorít určite presadiť aj inú vládnu kultúru. Pokračovanie vládnej koalície, ako fungovala doteraz, podľa neho nie je možné. Nemecko potrebuje obnovu v mnohých oblastiach, vrátane vzdelávania alebo starostlivosti o chorých, myslí si Schulz.