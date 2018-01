Prvé kolo prezidentských volieb v Česku je jasné, v druhom Zeman nemá istotu

Ak sa nestane politický zázrak, o pánovi Pražského hradu sa rozhodne medzi obhajcom funkcie a bývalým predsedom Akadémie vied. Z prvého kola českých prezidentských volieb by mali postúpiť Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Vyplýva to z posledného prieskumu pred volebným moratóriom na zisťovanie nálad voličov. Televízna stanica Nova zverejnila anketu, ktorú pre ňu zhotovila agentúra STEM.

Prieskum potvrdil vedúcu pozíciu súčasného prezidenta, ktorý sa uchádza o druhý mandát. "Zemana by volilo 45,5 percenta opýtaných, Drahoša by podporilo 27,2 percenta oslovených,“ informovala Nova. Miliardár Michal Horáček (známy textár) sa nachádza na treťom mieste iba s 10,3 percenta preferenčných hlasov. Spomedzi deviatich kandidátov sa dostali nad päťpercentnú úroveň ešte niekdajší premiér Mirek Topolánek a bývalý veľvyslanec vo Francúzsku Pavel Fischer.

Náskok Drahoša pred Horáčkom jasne naznačuje, že druhé kolo volieb bude duelom medzi bývalým šéfom akadémie a Zemanom. Prvé kolo sa uskutoční 12. a 13. januára, volebné finále je na programe o dva týždne neskôr. Nekonalo by sa v prípade, že by niektorých z uchádzačov získal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov. Teoreticky je to možné, ale Zeman zrejme musí rátať s tým, že sa rozhodne až 26. a 27 januára (v Česku sa na rozdiel od Slovenska fungujú dvojdňové voľby hlavy štátu). Predpokladá sa, že druhé kolo bude napínavé, pretože v ňom by mali byť šance Zemana a Drahoša vyrovnané.

Predvolebná kampaň je ochudobnená o to, že voliči pred televíznymi obrazovkami si nemôžu súčasne porovnávať názory všetkých kandidátov. Zapríčinil to Zeman, ktorý odmietol diskutovať pred kamerami s ostatnými uchádzačmi. Potvrdilo sa to pri chystanej debate TV Barrandov. Zeman sa rozhodol poslať do televízneho štúdia svojho hovorcu Jiřího Ovčáčka. Väčšina vyzývateľov dosluhujúceho prezidenta odkázala, že je to nonsens; poukázali na to, že je nedôstojné diskutovať s úradníkom z Hradu, keď sa rozhoduje o funkcii hlavy štátu.

Zeman dáva najavo, že nepovažuje za potrebné stretnúť sa so svojimi súpermi, pretože tvrdí, že zaňho hovoria výsledky jeho doterajšieho päťročného pôsobenia.