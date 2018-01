Český parlament prerušil rokovanie, hlasovanie o Babišovej vláde bude pokračovať budúci týždeň

(Kliknutím na obrázok zväčši, Český premiér Andrej Babiš na začiatku rokovania o vyslovení dôvery jeho vláde.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA, Petr David Josek

Českí poslanci schválili prerušenie schôdze k vyslovení dôvery vlády Andreja Babiša. Pokračovať majú budúci utorok 16. januára od 14:00.

Ak nezíska dôveru, podá vláda demisiu 17. januára

V prípade, že vláda neuspeje so žiadosťou o dôveru, podá menšinový kabinet Andreja Babiša demisiu na ďalšom zasadnutí, ktoré bude 17. januára. Pred začatím popoludňajšieho bloku diskusie Snemovne to povedal Babiš. Aj keď kabinet dôveru nezíska, ako ukázali doterajšie postoje strán, chce Babiš pokračovať v práci, akoby ju kabinet mal. Uviedol, že vo štvrtok má naplánované napríklad rokovanie Bezpečnostnej rady štátu či kontrolu čerpania európskych fondov.

Pri ďalších rokovaniach o druhej vláde Babiš nevylučuje možnosť vzniku koaličnej vlády, aj keď je mu bližší jednofarebný kabinet. Pre najbližšie obdobie počíta s rokovaniami s ČSSD a hnutím SPD. Koaličnú spoluprácu s SPD však naďalej vylučuje. Od ostatných strán vraj nedostal ústretové signály ohľadom spolupráce, uviedol Babiš.

„Lepšia je menšinová vláda s podporou, ale ak to nepôjde, tak budeme ponúkať aj vstup do vlády,“ povedal Babiš novinárom. „Určite sme pripravení aj na koaličné vládnutie. Závisí, ako sa to vyvinie,“ uviedol.

Predseda ANO zároveň odmietol, že by uvažoval o skrátení funkčného obdobia, ak by sa mu nedarilo podporu pre vládu získať. „My chceme pracovať, chceme plniť program a myslím, že to nechcú ani občania. Ani v Snemovni som nepočul, že by niekto chcel rozpúšťať Snemovňu,“ povedal.

Ocenil tiež podporu, ktorú mu v Snemovni poskytol prezident Miloš Zeman.

Vládu nepodporia

Predseda Pirátov Ivan Bartoš na adresu Babišovej menšinovej vlády použil výraz „slibem nezarmoutíš“. Piráti neveria, že by vláda mala vôľu svoj program presadzovať.

Kabinet nepodporí ani KDU-ČSL. Predseda ľudovcov Pavel Bělobrádek nevidí žiaden dôvod na podporu vlády, ktorá si nevyrokovala dôveru či toleranciu. Bělobrádek však nevylúčil koalíciu s hnutím ANO.

Vláda Andreja Babiša nezíska v Snemovni podporu ani od ČSSD a SPD. Podľa ich lídrov Milana Chovanca a Tomia Okamuru je dôvodom najmä to, že hnutie ANO o dôvere nerokovalo a o účasť ďalších strán vo vláde ani nemalo záujem.

KSČM podľa predsedu Vojtěcha Filipa nemôže podporiť Babišovu vládu, pretože jej programové vyhlásenie neplní zámery komunistov.

Ani ODS podľa Petra Fialu vládu nepodporí, pretože sa na nej dohodli len Zeman a Babiš. Hlasovanie o nej bude tiež o ochrane parlamentnej demokracie, myslí si.

Miroslav Kalousek za TOP 09 odmietol vyjadriť dôveru vláde už preto, že o ňu po prvý raz v histórii Česka žiada „agent komunistickej Štátnej bezpečnosti“.

Babiš by mal podľa lídra hnutia STAN Jana Farského uznať, že ho ťažia kauzy z minulosti a že nemôže byť dôveryhodným premiérom. Preto Starostovia jeho vládu nepodporia.

Česko musí bojovať za svoje záujmy

Babiš predstavil poslancom hlavné úlohy svojej menšinovej vlády od politiky v rámci EÚ cez investície až po bezpečnosť. V takmer hodinovom prejave sa tiež ohradil proti tvrdeniam, že ohrozuje demokraciu, a sľúbil, že bude poslancom načúvať.

„Je nezmysel hovoriť, že ohrozujeme demokraciu. Chceme ju rozvíjať,“ uviedol Babiš. Kabinet podľa neho „maká“ a objektívne prerokúva poslanecké aj senátne predlohy. Uviedol tiež, že vláda chce vylepšiť život obyvateľov. „Máme na to, aby sme sa vrátili do prvej ligy v Európe,“ zdôraznil.



Andrej Babiš počas prejavu pred poslancami. Autor: Reuters, DAVID W CERNY

Vládny program označil za veľmi dobrý. „Urobíme všetko pre to, aby sme ho plnili,“ povedal. Pri predstavovaní programových priorít vychádzal v prejave zo šiestich strategických smerov. Popri Európskej únii, investíciách a bezpečnosti hovoril tiež o digitalizácii štátnej správy, o dôchodkovej reforme a o reforme štátu.

„My máme program pre všetkých, a preto si myslím, že by ste nás vo finále mali podporiť,“ podotkol záverom Babiš. Jeho kabinet však dôveru takmer s istotou nezíska, ostatné strany deklarovali, že budú hlasovať proti vláde. „Ak tú dôveru dnes nedostaneme, tak uvidíme, ako bude ďalej,“ uviedol premiér, ktorý má od prezidenta Miloša Zemana sľúbený aj druhý pokus o zostavenie kabinetu.

Zeman prišiel podporiť Babiša

Prezident Miloš Zeman uviedol, že terajšia vláda Andreja Babiša (ANO) „veľmi pravdepodobne“ dôveru Snemovne nezíska. Potvrdil, že mu dá aj druhú šancu. Vyzval ho však, aby si pred ďalším pokusom vyrokoval pre svoj kabinet podporu. Dá mu na to dostatočný časový priestor. Zeman to povedal poslancom s tým, že má povinnosť podporiť aj terajšiu Babišovu vládu, ktorú vymenoval.



Český prezident Miloš Zeman pre poslancami pred hlasovaním o vyslovení dôvery vláde Andreja Babiša. Autor: SITA, Petr David Josek

„Zaväzujem sa teda, že vytvorím pred avizovaným druhým pokusom dostatočný časový priestor, zodpovedajúci možno nemeckému modelu, aby mohli prebehnúť rokovania, či už budú smerovať k väčšinovej koaličnej vláde, alebo naopak k menšinovej vláde s toleranciou alebo podporou niektorých parlamentných subjektov,“ uviedol prezident.

Zeman uviedol, že pomoc niektorej z ďalších strán Babišovej vláde by mohla byť založená na spoločných bodoch, ktoré sú už v programovom vyhlásení súčasného kabinetu. Zemanovi pripomína švédsky stôl, z ktorého si každý môže vybrať, čo chce.

Vyzdvihol tému priamej demokracie alebo zlepšenie situácie starobných dôchodcov a zdravotne postihnutých na úkor dotácií do obnoviteľných zdrojov energie alebo neziskovým organizáciám. Prezident tiež vyzval Babiša na obmedzenie byrokracie a prebujneného počtu úradníkov, „ktorí si často vymýšľajú zbytočnú prácu“.



Prezident ČR Miloš Zeman po prejave z Poslaneckej snemovne odišiel. Autor: SITA, Petr David Josek

K osobe premiéra Zeman uviedol, že poslanci by v jeho prípade mali ctiť prezumpciu neviny. Nemali by sa hrať na vyšetrovateľov kauzy Čapí hnízdo, v ktorej Babiš figuruje, povedal prezident. Pripomenul tiež, že vyšetrovanie môže trvať dlho, ako sa to ukázalo v prípade iných politikov.

Zeman k poslancom hovoril zhruba 25 minút, po skončení svojho vystúpenia z rokovacej sály Snemovne odišiel. Po jeho vystúpení svoju vládu pred poslancami začal obhajovať Babiš.

Opoziční poslanci kritizujú tento prejav prezidenta Zemana. V reakciách na sociálnych sieťach, ktoré členovia dolnej komory zverejňovali zo sály už počas Zemanovho vystúpenia, často označujú prejav hlavy štátu za predvolebný vzhľadom na začiatok prvého kola prezidentskej voľby už tento piatok.

101 podpisov na znak podpory

Pri druhom pokuse o zostavenie vlády bude však Zeman požadovať vopred najmenej 101 podpisov poslancov, ktorí Babišov kabinet podporia. Až potom by ho opäť vymenoval za premiéra. Zeman to povedal pri odchode z Poslaneckej snemovne.

„Predpokladám, že ma pán Andrej Babiš bude pravidelne informovať o výsledkoch svojich rokovaní. V okamihu, keď príde a povie, že má minimálne 101 zaručených hlasov, tak ho druhýkrát vymenujem za premiéra,“ uviedol Zeman na otázku, ako dlho by rokovania mohli trvať. Bližšiu dobu špecifikovať odmietol.

Zemanov obrat v požiadavke 101 zaručených hlasov pripísali niektorí politici blížiacim sa prezidentským voľbám. Podľa Miroslava Kalouska (TOP 09) ide o „chytrú“ mocenskú hru. Zeman podľa neho dopredu počítal, že Babišova vláda v prvom kole dôveru nedostane a potom „bude v podstate ľubovoľne dlhú dobu držať vládu bez dôvery a dávať si svoje vlastné podmienky premiérovi“.

Babišovi pripadá Zemanova požiadavka na garanciu väčšinovej podpory v Snemovni pred druhým pokusom o zostavenie vlády štandardná a logická. „Čo viem, tak pán prezident nepovedal výslovne, že bude požadovať 101 podpisov, ale bude chcieť garanciu toho, že druhý kabinet získa aspoň 101 hlasov pri hlasovaní o dôvere. Pripadá mi to ako štandardná a logická požiadavka prezidenta pred druhým pokusom,“ uviedol Babiš v textovej správe.

Pred vymenovaním prvej Babišovej vlády Zeman od premiéra 101 podpisov nevyžadoval. Pri povolebných rokovaniach s politickými stranami prezident uviedol, že túto požiadavku nevzniesol preto, aby Babiša nemohol nikto pri zostavovaní kabinetu vydierať.

Kabinet podporí iba hnutie ANO

Vláda má zabezpečené hlasy iba v klube ANO, ktoré má 78 z 200 poslancov.

Babiš teraz bude čakať, či ostatné strany nezmenia na spoluprácu s ním názor. Dnes v súvislosti s možnosťou koaličnej vlády spomenul kongres ODS, ktorý bude už tento víkend v Ostrave, a februárový zjazd ČSSD. Lídri ČSSD, ODS, TOP 09, SPD, Pirátov aj Starostov pred rokovaním zopakovali, že vládu Andreja Babiša nepodporia. Proti budú jednotne hlasovať aj komunisti, ktorí doposiaľ zvažovali jej tolerovanie.

Podľa zákona na získanie dôvery musí vláda získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, nie väčšiny všetkých poslancov. Ak kabinet dôveru nezíska, podá demisiu a prezident ju poverení vládnutím do vymenovania novej vlády.

Vláda musela pred poslancami predložiť žiadosť o vyslovenie dôvery do 30 dní od svojho vymenovania. Prezident ju vymenoval 13. decembra.

Babiš hovoril o dôchodkoch a vlakoch zadarmo

Premiér tesne pred rokovaním Snemovne uviedol, že v dolnej komore sa politikárči, zatiaľ čo jeho kabinet by chcel „robiť pre ľudí“. Zopakoval, že plánuje dopravu po železnici zdarma pre študentov do 26 rokov a seniorov nad 65 rokov a zvýšiť dôchodky. Na konci prípadného štvorročného obdobia vlády, by podľa neho mal priemerný dôchodok v Česku dosahovať 15 000 korún, teda o zhruba 2 500 korún viac ako teraz, k čomu bude treba v prípade jednorazového navýšenia 94 miliárd korún. Reformu dôchodkov považuje Babiš za prioritu pre svoju vládu.

„Chceme sa baviť o programe, hlavne o dôchodkoch,“ uviedol Babiš na otázku, ako bude viesť rokovania potom, čo jeho vláda zrejme so žiadosťou o dôveru neuspeje.

Kauza Čapí hnízdo

Z niektorých poslaneckých klubov zazneli hlasy, že diskusia o dôvere vlády by sa mala odložiť. Niektorí poslanci žiadali, aby najprv mandátový a imunitný výbor odporučili plénu, či má Babiša a prvého viceprezidenta hnutia ANO Jaroslava Faltýnka vydať na súdne stíhanie v prípade kauzy dotácií pre Čapí hnízdo, alebo nie.

Rovnako ako v minulých dňoch Babiš odmietol súvislosť medzi hlasovaním o dôvere vláde so žiadosťou o jeho vydanie na trestné stíhanie. „Ak to našich kolegov baví, nech o tom diskutujú. My chceme diskutovať o programe, o tom, čo chceme urobiť pre ľudí,“ uviedol na rokovaní.

Poslanci napokon schválili program schôdze bez bodu o prerušení rokovania pre zasadnutie mandátového výboru.

V utorok výbor o odporúčaní nerozhodol, pretože nemohol politikov vypočuť, ospravedlnili sa, že sa najprv chcú zoznámiť so správou Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) ku kauze Čapí hnízdo. Znovu budú mať možnosť na výbore vystúpiť na budúci utorok.